На Сицилии владелец кинотеатра отказывается показывать фильм о боссе мафии

Владелец кинотеатра в городе Кастельветрано - сицилийском родном городе известного босса мафии Коза Ностра Маттео Мессина Денаро, отказывается показывать фильм о его жизни. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, владелец единственного кинотеатра в городе Кастельветрано - сицилийском родном городе известного босса мафии Коза Ностра Маттео Мессина Денаро, отказался от показа фильма, снятого о его жизни.

СМИ предполагают, что одной из причин, почему Ваккарино отказывается показывать фильм могла быть ссылка на его отца. Другой причиной называется

Мэр Кастельветрано Джованни Лентини сказал, что попытается убедить Ваккарино показать фильм.

Напомним

В январе прошлого года самый разыскиваемый босс итальянской мафии Маттео Мессина Денаро был задержан на Сицилии после 30 лет в бегах. В сентябре прошлого года Денаро умер в больнице после впадения в необратимую кому, где проходил лечение от рака.

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