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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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На Сицилии владелец кинотеатра отказывается показывать фильм о боссе мафии

На Сицилии владелец кинотеатра отказывается показывать фильм о боссе мафии

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 16:02  •  490 просмотра

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Владелец единственного кинотеатра в Кастельветрано не хочет демонстрировать фильм о жизни Маттео Мессина Денаро. Мэр города будет пытаться убедить владельца изменить решение.

Владелец кинотеатра в городе Кастельветрано - сицилийском родном городе известного босса мафии Коза Ностра Маттео Мессина Денаро, отказывается показывать фильм о его жизни. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, владелец единственного кинотеатра в городе Кастельветрано - сицилийском родном городе известного босса мафии Коза Ностра Маттео Мессина Денаро, отказался от показа фильма, снятого о его жизни.

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СМИ предполагают, что одной из причин, почему Ваккарино отказывается показывать фильм могла быть ссылка на его отца. Другой причиной называется

Мэр Кастельветрано Джованни Лентини сказал, что попытается убедить Ваккарино показать фильм.

Напомним

В январе прошлого года самый разыскиваемый босс итальянской мафии Маттео Мессина Денаро был задержан на Сицилии после 30 лет в бегах. В сентябре прошлого года Денаро умер в больнице после впадения в необратимую кому, где проходил лечение от рака.

В Германии насчитали более тысячи итальянских мафиози в стране30 января 2024, 00:00 • 25737 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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