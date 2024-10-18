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Netflix превзошел ожидания аналитиков Уолл-стрит, сообщив о 5 миллионах новых подписчиков

Netflix превзошел ожидания аналитиков Уолл-стрит, сообщив о 5 миллионах новых подписчиков

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 09:02  •  5300 просмотра

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Netflix сообщил о 5 млн новых подписчиков в третьем квартале, увеличив доход до $9,8 млрд. Компания планирует остановить обмен паролями между пользователями и добавить многоуровневую рекламу за $6,99 в месяц.

Сейчас стриминговый гигант ожидает почти 2,4 миллиарда долларов прибыли. Но в компании не останавливаются и, в рамках стратегии по увеличению доходов, планируют остановить обмен паролями между пользователями.

Пишет УНН с ссылкой на Spiegel и Latimes.

Потоковый гигант Netflix продемонстрировал, что у него есть возможности для роста. Компания сообщила о 5 миллионах новых подписчиков в третьем квартале (примерно 282 миллиона пользователей во всем мире). Также Netflix увеличил свой доход до 9,8 миллиарда долларов в третьем квартале, что примерно на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Прибыль за этот же период выросла с 1,68 миллиарда долларов до 2,36 миллиарда долларов.

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"30 сентября 2024, 17:46 • 104651 просмотр

Аналитики Morgan Stanley Бенджамин Суинберн и Томас Йе написали в примечании для клиентов перед обнародованием прибыли Netflix:

После этого нестабильного периода медиа-срыва Netflix достиг лидерской позиции, которую мало кто мог предсказать почти десять лет назад. Доходы компании и доля телевизионного времени показывают «потенциал долгосрочного роста

- говорится в выводах экспертов. 

Netflix продолжает строить планы по увеличению своих доходов. Планируется остановить обмен паролями между пользователями, а также добавить многоуровневую рекламу, которая стоит 6,99 долларов в месяц. 

На Сицилии владелец кинотеатра отказывается показывать фильм о боссе мафии28 сентября 2024, 16:02 • 25627 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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