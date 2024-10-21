Netflix прогнозирует рост доходов до 43-44 млрд долларов в 2025 году

Netflix прогнозирует рост доходов до 43-44 миллиардов долларов в 2025 году. Об этом сообщает Variety, передает УНН.

Детали

Netflix обнародовал впечатляющие результаты за третий квартал 2024 года, которые превзошли ожидания аналитиков. Компания прогнозирует, что ее доходы в 2025 году вырастут до 43-44 миллиардов долларов, что на 11-13% больше по сравнению с ожидаемыми 38,9 миллиарда долларов в 2024 году.

По словам представителей компании, основными факторами роста станут увеличение платного членства и среднего дохода на участника. Кроме того, Netflix планирует достичь операционной рентабельности на уровне 28% в 2025 году, что превышает прогнозируемые 27% на 2024 год.

В третьем квартале Netflix зафиксировал свободный денежный поток в размере 2,2 миллиарда долларов, что является улучшением по сравнению с 1,9 миллиарда долларов в прошлом году. Для всего 2024 года компания ожидает свободный денежный поток в пределах 6,0-6,5 миллиарда долларов.

Netflix также сообщил о планах не отчитываться регулярно о количестве подписчиков, считая, что другие показатели, такие как привлечение и прибыльность, лучше отражают общее состояние бизнеса.

В течение третьего квартала компания выкупила 2,6 миллиона акций на сумму 1,7 миллиарда долларов и привлекла 1,8 миллиарда долларов в рамках своей первой сделки с облигациями инвестиционного класса. Это свидетельствует об уверенности Netflix в своем дальнейшем развитии и готовности инвестировать в рост.

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