Нема сенсу вести переговори з москвою, а Україну необхідно підтримувати зброєю для її перемоги у війні – глава МЗС ФРН

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На думку політика, немає сенсу вести будь-які переговори з москвою, оскільки російський диктатор володимир путін зірвав будь-які спроби мирних переговорів і вже півроку знищує ні в чому не винну країну.

У такій ситуації, наголошує Бербок, залишається лише підтримувати Україну зброєю. У той же час, вона наголосила, що Німеччина передає Україні зброю акуратно і “за тонкою межею” через “абсолютний дефіцит власних запасів”.

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“Київ вважає, що краще робити постачання “вчора, ніж сьогодні”. Але Німеччина має думати і про середньострокову перспективу, оскільки війна, ймовірно, продовжуватиметься і наступного року”, – пояснила глава МЗС.

Зазначається, що через проблему зі зброєю у ФРН, військова промисловість мала спеціально виробляти її для України. На початку повномасштабного вторгнення Бундестаг був нерішучим у питанні передачі озброєнь, але тепер потрібні швидкі, додаткові поставки восени, щоб Україна могла оборонятися.

Бербок також визнала, що нерішучість Німеччини щодо постачання озброєнь Києву на початку війни стала однією з причин втрати довіри країн Балтії та східної Європи до Німеччини.

За її словами, у відносинах ФРН із цими країнами сталося багато непорозумінь, у тому числі через будівництво газопроводу "Північний потік – 2".

"Ми не прислухалися до побоювань наших балтійських та східноєвропейських друзів. Нам необхідна нова європейська та східноєвропейська політика", – зазначила глава МЗС ФРН.

Додамо

20 серпня Німеччина анонсувала передачу Україні високоточних артилерійських снарядів Vulcano, які можуть знищувати цілі на відстані до 70-80 км.