Германия передаст Украине высокоточные артиллерийские снаряды Vulcano 155 мм

Детали

Кроме того, Германия передала Украине еще три зенитные самоходки Gepard (12 единиц в целом) и 11 гусеничных БТР Mll3 (44 единиц в целом).

В список еще попали:

- 70-мм реактивных установок и 2000 ракет, оснащенных лазерной наводкой.

Установки предназначены для монтажа на пикапе – 20 ед.;

- снаряды для артиллерии калибра 155 мм. - 1592 ед.;

- снаряды Vulcano для 155-мм артиллерии, которые могут наводиться с помощью GPS и поражать цели на расстоянии 70-80 км для САУ Caesar, Krab и PzH 2000 – 255 ед.

– тысячу сухих пайков.

Цитата

"Из-за беспокойства безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей относительно способов транспортировки и дат до момента передачи", – говорится в заявлении.

Напомним

Военная помощь Украине со стороны Европы уменьшается с апреля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.