Германия передаст Украине высокоточные артиллерийские снаряды Vulcano 155 мм
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Германия передаст Украине высокоточные артиллерийские снаряды Vulcano, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 70-80 км. Об этом говорится в заявлении на сайте немецкого правительства, передает УНН.
Детали
Кроме того, Германия передала Украине еще три зенитные самоходки Gepard (12 единиц в целом) и 11 гусеничных БТР Mll3 (44 единиц в целом).
В список еще попали:
- 70-мм реактивных установок и 2000 ракет, оснащенных лазерной наводкой.
Установки предназначены для монтажа на пикапе – 20 ед.;
- снаряды для артиллерии калибра 155 мм. - 1592 ед.;
- снаряды Vulcano для 155-мм артиллерии, которые могут наводиться с помощью GPS и поражать цели на расстоянии 70-80 км для САУ Caesar, Krab и PzH 2000 – 255 ед.
– тысячу сухих пайков.
Цитата
"Из-за беспокойства безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей относительно способов транспортировки и дат до момента передачи", – говорится в заявлении.
Напомним
Военная помощь Украине со стороны Европы уменьшается с апреля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.