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Военная поддержка Украины со стороны Европы уменьшается - Politico

Киев • УНН

 • 223037 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В июле шесть крупнейших стран Европы не предлагали Украине нового военного вооружения, это впервые после начала широкомасштабного вторжения в рф. Военная помощь Украине со стороны Европы уменьшается с апреля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, информирует УНН.

Военная поддержка Украины со стороны Европы уменьшается - Politico

Детали 

Согласно данным, в течение всего июля шесть крупнейших стран Европы – Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша – не предлагали Украине нового военного вооружения.

Цитата

«Это иллюстрирует тезис, который неоднократно высказывали украинские военные чиновники и политики: что крупные европейские государства не успевают за поступающей от США военной помощью и что, возглавив атаку, в Великобритании и Польше, которые ведут большой удар, могут иссякнуть силы. Военные специалисты и некоторые члены Европейского парламента в последнее время все чаще повторяют это мнение», - говорится в статье.

Politico отмечает, что союзники на прошлой неделе в Копенгагене обязались по военной помощи Украине на 1,5 миллиарда евро. По словам главы украинской группы института Кристофа Требеша, цифра «ничтожна по сравнению с теми, что были подняты на предыдущих конференциях».

Он заявил, что европейские страны должны рассматривать войну в Украине как более похожую на кризис в Еврозоне или пандемию коронавируса, два события, способствовавших тому, что континент направил сотни миллиардов на меры экстренного финансирования. К примеру, для борьбы с пандемией и ее последствиями ЕС направил примерно 800 миллиардов евро в виде ссуд и грантов. Общая европейская помощь Украине сейчас является небольшой частью этого.

Дополнение 

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов.

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