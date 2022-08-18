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Військова підтримка України з боку Європи зменшується - Politico

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. У липні шість найбільших країн Європи не пропонували Україні нового військово озброєння, це вперше після початку широкомасштабного вторгнення рф. Загалом військова допомога Україні з боку Європи зменшується з квітня. Про це повідомляє Politico з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки, інформує УНН.

Військова підтримка України з боку Європи зменшується - Politico

Деталі

Згідно з даними, протягом усього липня шість найбільших країн Європи - Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та Польща - не пропонували Україні нового військового озброєння.

Цитата

«Це ілюструє тезу, яку неодноразово висловлювали українські військові чиновники та політики: що великі європейські держави не встигають за військовою допомогою, яка надходить від США, і що, очоливши атаку, в Британії та Польщі, які ведуть великий удар, можуть вичерпатися сили. Військові спеціалісти та деякі члени Європейського парламенту останнім часом все частіше повторюють цю думку», - ідеться в статті.

Politico зазначає, що союзники минулого тижня в Копенгагені взяли зобов'язання з військової допомоги Україні на 1,5 мільярда євро. За словами голови української групи інституту Крістофа Требеша, цифра «мізерна порівняно з тими, що були підняті на попередніх конференціях».

Він заявив, що європейські країни повинні розглядати війну в Україні як більш схожу на кризу в Єврозоні чи пандемію коронавірусу, дві події, які сприяли тому, що континент направив сотні мільярдів на заходи екстреного фінансування. До прикладу, для боротьби з пандемією і її наслідками ЄС направив приблизно 800 мільярдів євро у вигляді позик і грантів. Загальна європейська допомога Україні наразі є невеликою часткою цього.

Доповнення 

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на суму до 175 мільйонів доларів.

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