Німеччина передасть Україні високоточні артилерійські снаряди Vulcano 155 мм
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Німеччина передасть Україні високоточні артилерійські снаряди Vulcano, які можуть знищувати цілі на відстані до 70-80 км. Про це йдеться у заяві на сайті німецького уряду, передає УНН.
Деталі
Окрім того, Німеччина передала Україні ще три зенітні самохідки Gepard (12 одиниць загалом) та 11 гусеничних БТР Mll3 (44 одиниць загалом).
До списку ще потрапили:
- 70-мм реактивних установок та 2000 ракет, які оснащені лазерним наведенням.
Установки призначені для монтажу на пікапи — 20 од.;
- снаряди для артилерії калібру 155 мм. — 1592 од.;
- снаряди Vulcano для 155-мм артилерії, які можуть наводитися за допомогою GPS і вражати цілі на відстані 70-80 км для САУ Caesar, Krab і PzH 2000 — 255 од.
- тисячу сухих пайків.
Цитата
"Через занепокоєння безпеки федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат до моменту передачі", – йдеться у заяві.
Нагадаємо
Загалом військова допомога Україні з боку Європи зменшується з квітня. Про це повідомляє Politico з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки.