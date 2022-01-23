Неконкурентна боротьба на ринку кабельної продукції несе загрозу національним інтересам - Микола Козак, член Правління ІНАУ

Деталі

“Ринок ІТ завжди консолідується перед загрозою неконкурентних дій. Деякі споживачі телекомунікаційних кабелів навіть висловлюють думку щодо бойкоту співпраці із ПАТ “Одескабель” та ПАТ “Завод Південкабель”. Запровадження ввізних мит на кабельну продукцію було ініційоване саме цими виробниками. Під гаслом “захисту вітчизняних виробників”, вони ініціювали запровадження мита на імпортні телекомунікаційні кабелі та ввели в оману чиновників Мінекономіки. У результаті Міжвідомча комісія, не розібравшись, видала погодження на запровадження обмежуючих ввізних мит на кабельну продукцію, частина з якої навіть не виробляється в Україні. Біля 50% кабельної продукції на телекомунікаційному ринку — іноземного виробництва. Вітчизняні виробники просто не виробляють деяких типів продукції. А це біметалічна вита пара, FTTH-кабелі, оптичні кабелі для внутрішньо будівельної побудови мереж тощо.

Як відсутність мита заважає інтересам національного виробника, якщо він не виробляє таких кабелів? На думку М.Козака подібний нецивілізований лобізм становить пряму загрозу національним інтересам. Завдяки цьому сповільнюються та зриваються не тільки глобальні проекти з діджиталізації України.

“Давайте поговоримо про національні інтереси. Користуючись своїм напів-монопольним положенням на українському ринку, вказані виробники не поспішають в першу чергу виконувати поставку замовленої продукції, щоб задовольнити зростаючий попит на вітчизняному ринку. Вони намагаються ввести мито на кабелі, підвищити ціни, обмежити доступ іноземних виробників на ринок України, а самі значну частину своєї продукції експортують за кордон, причому, в першу чергу до Росії. Склалася ситуація коли замовнику доводиться місяцями очікувати замовлень від українських підприємств. Чи є сенс говорити, що це пряма загроза українським національним інтересам, чию критичну інфраструктуру допомагають будувати наші виробники? Чи ненавмисно відбувається зрив українських проектів із будівництво критичної інфраструктури?

Введення мита в даний час призведе до суттєвого здорожчання телекомунікаційних кабелів (причому, як імпортних, так і вітчизняних), їх дефіциту, сповільненню цифровізації України та зростання цін на телекомунікаційні послуги. Таким чином окремі гравці ринку вирішують свої комерційні інтереси за рахунок державних та за рахунок кінцевого споживача. Ми разом із учасниками ринку та Мінцифрою змогли аргументувати свою позицію щодо розвитку ринку телеком-послуг та скасувати рішення Комісії. Але зацікавлені у введенні мита виробники вдалися до судових маніпуляцій. Інтернет Асоціація України буде відстоювати інтереси галузі та розвитку українського суспільства, а не окремих його членів”.