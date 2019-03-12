Негода в Україні забрала життя двох людей, ще четверо у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Україні внаслідок негоди зі шквалистим вітром загинули двоє людей, ще четверо осіб опинилися у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення ДСНС за минулу добу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Без світла через негоду залишилися майже 540 міст і сіл
Зокрема, одна людина загинула через падіння частини даху з торгового центру у Коростишеві на Житомирщині. Ще одна - через падіння дерева у Хмільнику на Вінничині.
У Миколаєві в лікарні опинилися двоє малолітніх дітей після того, як на маршрутку, у якій вони їхали, впало дерево. Ще по одній людині було госпіталізовано внаслідок негоди у Коростишеві та Одесі.
Нагадаємо, вітер повалив 160 дерев та пошкодив 310 дахів.