Непогода в Украине унесла жизни двух человек, еще четверо в больнице

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В частности, один человек погиб из-за падения части крыши с торгового центра в Коростышеве Житомирской области. Еще один - из-за падения дерева в Хмельнике в Винницкой области.

В Николаеве в больнице оказались двое малолетних детей после того, как на маршрутку, в которой они ехали, упало дерево. Еще по одному человеку были госпитализированы в результате непогоды в Коростышеве и Одессе.

Напомним, ветер повалил 160 деревьев и повредил 310 крыш.