Непогода в Украине унесла жизни двух человек, еще четверо в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Украине в результате непогоды со шквалистым ветром погибли два человека, еще четверо оказались в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку ГСЧС за прошедшие сутки.
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В частности, один человек погиб из-за падения части крыши с торгового центра в Коростышеве Житомирской области. Еще один - из-за падения дерева в Хмельнике в Винницкой области.
В Николаеве в больнице оказались двое малолетних детей после того, как на маршрутку, в которой они ехали, упало дерево. Еще по одному человеку были госпитализированы в результате непогоды в Коростышеве и Одессе.
Напомним, ветер повалил 160 деревьев и повредил 310 крыш.