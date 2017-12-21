Нефьодов розповів, як перевірятимуть бізнес у 2018 році

“Мораторій справді продовжено. Технічно це внесено у перехідні положення до законопроекту про державний бюджет України. Ми очікуємо, що він, у найближчому майбутньому, буде підписаний”, - сказав він.

Новий мораторій суттєво відрізнятиметься від тих заборон на перевірки, що діяли попередні роки.

“Кабмін отримав право самостійно визначати ті органи, які мають право проводити перевірки. І це створює можливості для подальшої реформи нагляду і контролю. Ми будемо відпускати на перевірки тільки ті органи, які реформують свою діяльність, хоча б з точки зору відповідності новому закону про нагляд і контроль, який вже вступив в силу”, - зазначив заступник міністра.

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Нефьодов пояснив, що контролюючі органи будуть перевіряти лише ті підприємства, де є ризики, а не ті, де “компанія багата, а перевіряти її цікаво та вигідно”.

Також будуть запроваджені чек-листи, тобто уніфіковані правила перевірок.

“Зараз перевіряється відповідність законодавству. Це не зручно і створює можливості для зловживань: можу перевірити чи є у вас вогнегасник, а можу закрити на це очі. З іншого боку - ми, як держава, не отримуємо ніякої впевненості, що ця перевірка якимось чином запобігла проблемам і вплинула на ризики. У нас є дуже сумні і трагічні випадки: наприклад із БРСМ-нафтою. Її що не перевіряли? Перевіряли! Порушень не знайшли і все було добре на папері, але сталась трагедія, загинули люди, страшні екологічні і матеріальні збитки. Тому має бути чек-лист: ви маєте, як бізнес, отримати цей чек-лист і можете зробити самоперевірку. Коли ж приходить перевіряюча структура - вона має рухатись виключно по цьому переліку - не більше і не менше”, - розповів чиновник.

Ще одна новація майбутнього мораторію полягає у тому, вся інформація про перевірки буде представлена в онлайн-системі.

Нагадаємо, раніше нардеп Тригубенко закликав уряд дозволити перевірки тих підприємств, що забезпечують харчуванням дитячі заклади.