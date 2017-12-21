Нефьодов розповів, як перевірятимуть бізнес у 2018 році

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26129 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 65290 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 77011 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 73571 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 102338 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74267 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83900 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96160 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88172 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 190923 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.7м/с
81%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 9088 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 7598 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 10822 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 11084 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 16609 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 77011 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 190923 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 344607 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 279483 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389076 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15627 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14243 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 73571 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21591 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26655 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Нефьодов розповів, як перевірятимуть бізнес у 2018 році

Київ • УНН

 • 11370 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Мораторій на перевірки бізнесу в Україні на наступний рік продовжили. За це проголосували депутати, приймаючи законопроект про бюджет-2018. Разом з тим, бізнес все одно перевірятимуть. Про те, хто та за яких умов контролюватиме підприємців сьогодні під час прес-конфереції розповів заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає УНН.

Нефьодов розповів, як перевірятимуть бізнес у 2018 році

“Мораторій справді продовжено. Технічно це внесено у перехідні положення до законопроекту про державний бюджет України. Ми очікуємо, що він, у найближчому майбутньому, буде підписаний”, - сказав він.

Новий мораторій суттєво відрізнятиметься від тих заборон на перевірки, що діяли попередні роки.

“Кабмін отримав право самостійно визначати ті органи, які мають право проводити перевірки. І це створює можливості для подальшої реформи нагляду і контролю. Ми будемо відпускати на перевірки тільки ті органи, які реформують свою діяльність, хоча б з точки зору відповідності новому закону про нагляд і контроль, який вже вступив в силу”, - зазначив заступник міністра.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти констатували погіршення санепідситуації в країні

Нефьодов пояснив, що контролюючі органи будуть перевіряти лише ті підприємства, де є ризики, а не ті, де “компанія багата, а перевіряти її цікаво та вигідно”.

Також будуть запроваджені чек-листи, тобто уніфіковані правила перевірок.

“Зараз перевіряється відповідність законодавству. Це не зручно і створює можливості для зловживань: можу перевірити чи є у вас вогнегасник, а можу закрити на це очі. З іншого боку - ми, як держава, не отримуємо ніякої впевненості, що ця перевірка якимось чином запобігла проблемам і вплинула на ризики. У нас є дуже сумні і трагічні випадки: наприклад із БРСМ-нафтою. Її що не перевіряли? Перевіряли! Порушень не знайшли і все було добре на папері, але сталась трагедія, загинули люди, страшні екологічні і матеріальні збитки. Тому має бути чек-лист: ви маєте, як бізнес, отримати цей чек-лист і можете зробити самоперевірку. Коли ж приходить перевіряюча структура - вона має рухатись виключно по цьому переліку - не більше і не менше”, - розповів чиновник.

Ще одна новація майбутнього мораторію полягає у тому, вся інформація про перевірки буде представлена в онлайн-системі.

Нагадаємо, раніше нардеп Тригубенко закликав уряд дозволити перевірки тих підприємств, що забезпечують харчуванням дитячі заклади. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,434.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,622.98