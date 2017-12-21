Нефедов рассказал, как будут проверять бизнес в 2018 году

“Мораторий действительно продлили. Технически это внесено в переходные положения законопроекта о государственном бюджете Украины. Мы ожидаем, что он, в ближайшем будущем, будет подписан”, — сказал он.

Новый мораторий будет существенно отличаться от тех запретов на проверки, которые действовали в предыдущие годы.

“Кабмин получил право самостоятельно определять те органы, которые имеют право проводить проверки. И это создает возможности для дальнейшей реформы надзора и контроля. Мы будем отпускать на проверки только те органы, которые реформируют свою деятельность, хотя бы с точки зрения соответствия новому закону о надзоре и контроле, который уже вступил в силу”, — отметил замминистра.

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Нефедов пояснил, что контролирующие органы будут проверять только те предприятия, где есть риски, а не те, где “компания богатая, а проверять ее интересно и выгодно”.

Также будут введены чек-листы, то есть унифицированные правила проверок.

“Сейчас проверяется соответствие законодательству. Это не удобно и создает возможности для злоупотреблений: могу проверить есть ли у вас огнетушитель, а могу закрыть на это глаза. С другой стороны — мы, как государство, не получаем никакой уверенности, что эта проверка каким-то образом предотвратила проблемы и повлияла на риски. У нас есть очень печальные и трагические случаи: например с БРСМ-нефтью. Ее что не проверяли? Проверяли! Нарушений не нашли и все было хорошо на бумаге, но произошла трагедия, погибли люди, страшный экологический и материальный ущерб. Поэтому должен быть чек-лист: вы должны, как бизнес, получить этот чек-лист и можете сделать самопроверку. Когда же приходит проверяющая структура — она ​​должна двигаться исключительно по этому перечню — не больше и не меньше”, - рассказал чиновник.

Еще одна новация будущего моратория заключается в том, вся информация о проверках будет представлена ​​в онлайн-системе.

Напомним, ранее нардеп Тригубенко призвал правительство разрешить проверки тех предприятий, которые обеспечивают питанием детские учреждения.