Нефедов рассказал, как будут проверять бизнес в 2018 году

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38772 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 93386 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 109163 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122210 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142607 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159195 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122659 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138674 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189707 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290905 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
79%
Популярные новости

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186372 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41564 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26173 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26356 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

16:31 • 13067 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186384 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243183 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444815 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398096 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482952 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26361 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26180 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41571 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64235 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70475 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Нефедов рассказал, как будут проверять бизнес в 2018 году

Киев • УНН

 • 11370 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Мораторий на проверки бизнеса в Украине на следующий год продлили. За это проголосовали депутаты, принимая законопроект о бюджете-2018. Вместе с тем, бизнес все равно будут проверять. О том, кто и при каких условиях будет контролировать предпринимателей сегодня во время пресс-конфереции рассказал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает УНН.

Нефедов рассказал, как будут проверять бизнес в 2018 году

“Мораторий действительно продлили. Технически это внесено в переходные положения законопроекта о государственном бюджете Украины. Мы ожидаем, что он, в ближайшем будущем, будет подписан”, — сказал он.

Новый мораторий будет существенно отличаться от тех запретов на проверки, которые действовали в предыдущие годы.

“Кабмин получил право самостоятельно определять те органы, которые имеют право проводить проверки. И это создает возможности для дальнейшей реформы надзора и контроля. Мы будем отпускать на проверки только те органы, которые реформируют свою деятельность, хотя бы с точки зрения соответствия новому закону о надзоре и контроле, который уже вступил в силу”, — отметил замминистра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты констатировали ухудшение санэпидситуации в стране

Нефедов пояснил, что контролирующие органы будут проверять только те предприятия, где есть риски, а не те, где “компания богатая, а проверять ее интересно и выгодно”.

Также будут введены чек-листы, то есть унифицированные правила проверок.

“Сейчас проверяется соответствие законодательству. Это не удобно и создает возможности для злоупотреблений: могу проверить есть ли у вас огнетушитель, а могу закрыть на это глаза. С другой стороны — мы, как государство, не получаем никакой уверенности, что эта проверка каким-то образом предотвратила проблемы и повлияла на риски. У нас есть очень печальные и трагические случаи: например с БРСМ-нефтью. Ее что не проверяли? Проверяли! Нарушений не нашли и все было хорошо на бумаге, но произошла трагедия, погибли люди, страшный экологический и материальный ущерб. Поэтому должен быть чек-лист: вы должны, как бизнес, получить этот чек-лист и можете сделать самопроверку. Когда же приходит проверяющая структура — она ​​должна двигаться исключительно по этому перечню — не больше и не меньше”, - рассказал чиновник.

Еще одна новация будущего моратория заключается в том, вся информация о проверках будет представлена ​​в онлайн-системе.

Напомним, ранее нардеп Тригубенко призвал правительство разрешить проверки тех предприятий, которые обеспечивают питанием детские учреждения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,998.80
Ethereum
$1,568.53