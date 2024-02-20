Не всі окопні РЕБи здатні на даному етапі ефективно працювати на лінії фронту - заступник Сирського
Київ • УНН
Сучасні тенденції у війні створюють виклики для забезпечення ефективних систем радіоелектронної боротьби на передовій проти ворога, що адаптується.
Нинішні тенденції у війні - це виклик для українських та світових виробників, адже не всі окопні РЕБ здатні на даному етапі ефективно працювати на лінії фронту, оскільки противник активно розвивається. Про це під час брифінгу розповів заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Вадим Сухаревський, передає УНН.
"Ситуація явно не погіршилась. Є питання загального фронтового значення і практики застосування. Виробників достатньо. Так, в промислових потужностях ми не можемо забезпечити одразу весь фронт. Треба розуміти, що противник також розвивається і намагається змінювати частотні діапазони. Не всі окопні РЕБи, наприклад, здатні на даному етапі ефективно працювати на лінії фронту. Наведу приклад, рушниці, які ми закуповували у 2022-му році по 12-15 тис. євро у країнах Балтії, зараз вже практично не працюють. Тобто вони відпрацювали 2022-й - кінець 2023-го року. І зараз, із переходом у нову наступальну кампанію дуже багато рушниць відходять у вчорашній день", - сказав Сухаревський.
Він зазначив, що нинішні тенденції це виклик для наших та світових виробників.
"І дуже велика робота відбувається саме в плані того, щоб забезпечити нам ресурсну і компонентну базу для можливості відповідати сучасним викликам у цих моментах. І окопний РЕБ - це, зокрема, перша інстанція виклику для нас", - додав Сухаревський.
Заступник головнокомандувача зазначив, що Коаліція дронів це не лише про дрони, але і "компоненти, РЕБ, детекція, і Україна дуже розраховує в цьому на допомогу союзників".
Нагадаємо
Деякі підрозділи на фронті вже тестують пілотні проекти дронів зі штучним інтелектом.