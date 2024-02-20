Не все окопные РЭБы способны на данном этапе эффективно работать на линии фронта - заместитель Сырского
Киев • УНН
Современные тенденции в войне создают вызовы для обеспечения эффективных систем радиоэлектронной борьбы на передовой против адаптирующегося врага.
Нынешние тенденции в войне - это вызов для украинских и мировых производителей, ведь не все окопные РЭБ способны на данном этапе эффективно работать на линии фронта, поскольку противник активно развивается. Об этом во время брифинга рассказал заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Вадим Сухаревский, передает УНН.
"Ситуация явно не ухудшилась. Есть вопросы общего фронтового значения и практики применения. Производителей достаточно. Да, в промышленных мощностях мы не можем обеспечить сразу весь фронт. Надо понимать, что противник также развивается и пытается менять частотные диапазоны. Не все окопные РЭБы, например, способны на данном этапе эффективно работать на линии фронта. Приведу пример, ружья, которые мы закупали в 2022-м году по 12-15 тыс. евро в странах Балтии, сейчас уже практически не работают. То есть они отработали 2022-й - конец 2023-го года. И сейчас, с переходом в новую наступательную кампанию очень много ружей отходят во вчерашний день", - сказал Сухаревский.
Он отметил, что нынешние тенденции это вызов для наших и мировых производителей.
"И очень большая работа происходит именно в плане того, чтобы обеспечить нам ресурсную и компонентную базу для возможности отвечать современным вызовам в этих моментах. И окопный РЭБ - это, в частности, первая инстанция вызова для нас", - добавил Сухаревский.
Заместитель главнокомандующего отметил, что Коалиция дронов это не только о дронах, но и "компоненты, РЭБ, детекция, и Украина очень рассчитывает в этом на помощь союзников".
Напомним
Некоторые подразделения на фронте уже тестируют пилотные проекты дронов с искусственным интеллектом.
Не все окопные РЭБы способны на данном этапе эффективно работать на линии фронта - заместитель Сырского
Современные тенденции в войне создают вызовы для обеспечения эффективных систем радиоэлектронной борьбы на передовой против адаптирующегося врага.
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