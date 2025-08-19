Не підкоряйтеся школі: освітній омбудсмен про право вибору форми навчання

$41.260.08
48.170.13
ukenru
07:29 • 23262 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 28278 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 46230 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 66398 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 48573 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 36866 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 41229 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 106563 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51424 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 101920 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.6м/с
41%
751мм
Популярнi новини
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 23596 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 27927 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 33457 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 29432 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 28621 перегляди
Публікації
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 29939 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 34842 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 106533 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 101888 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 141423 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 30598 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 29856 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 88570 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 79117 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 111143 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
БМ-21 «Град»
Fox News

Не підкоряйтеся школі: освітній омбудсмен про право вибору форми навчання

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Освітній омбудсмен закликає батьків та учнів не піддаватися тиску шкіл при виборі форми навчання. Кожна родина має право самостійно визначати, як дитина отримуватиме знання, а будь-які обмеження є порушенням закону.

Не підкоряйтеся школі: освітній омбудсмен про право вибору форми навчання

Освітній омбудсмен закликає батьків та учнів не піддаватися тиску з боку шкіл при виборі форми здобуття освіти. В Україні кожна родина має право самостійно визначати, як саме дитина отримуватиме знання – очно, дистанційно, сімейно чи іншими доступними формами, а будь-які спроби обмежити цей вибір є порушенням закону.

Повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Освітнього омбудсмена.

Деталі

Часто батьки та учні скаржаться, що заклади освіти відмовляються організувати навчання у формі, яку вони обрали, або безпідставно змінюють доступні варіанти, зокрема через місце перебування дитини.

Ця проблема загострюється перед початком навчального року, коли відбувається зарахування, переведення та вибір форми навчання.

Закон України "Про освіту" чітко гарантує право батьків обирати заклад і форму здобуття освіти, а здобувачам освіти – формувати індивідуальну освітню траєкторію, включно з темпом, методами і місцем навчання.

Доступні форми включають очну, дистанційну, сімейну, екстернатну, мережеву, заочну та дуальну освіту для професійного спрямування.

Омбудсмен наголошує: вибір форми навчання має здійснюватися усвідомлено, з урахуванням організаційних можливостей закладу та індивідуальних потреб дитини. Представники шкіл повинні надавати батькам повну інформацію, консультувати та сприяти усвідомленому вибору, а будь-які ультиматуми чи примус неприпустимі.

Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18.08.25, 12:00 • 142908 переглядiв

Степан Гафтко

Освіта
Освіта
Дитина
Україна