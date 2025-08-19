Не підкоряйтеся школі: освітній омбудсмен про право вибору форми навчання
Київ • УНН
Освітній омбудсмен закликає батьків та учнів не піддаватися тиску шкіл при виборі форми навчання. Кожна родина має право самостійно визначати, як дитина отримуватиме знання, а будь-які обмеження є порушенням закону.
Повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Освітнього омбудсмена.
Деталі
Часто батьки та учні скаржаться, що заклади освіти відмовляються організувати навчання у формі, яку вони обрали, або безпідставно змінюють доступні варіанти, зокрема через місце перебування дитини.
Ця проблема загострюється перед початком навчального року, коли відбувається зарахування, переведення та вибір форми навчання.
Закон України "Про освіту" чітко гарантує право батьків обирати заклад і форму здобуття освіти, а здобувачам освіти – формувати індивідуальну освітню траєкторію, включно з темпом, методами і місцем навчання.
Доступні форми включають очну, дистанційну, сімейну, екстернатну, мережеву, заочну та дуальну освіту для професійного спрямування.
Омбудсмен наголошує: вибір форми навчання має здійснюватися усвідомлено, з урахуванням організаційних можливостей закладу та індивідуальних потреб дитини. Представники шкіл повинні надавати батькам повну інформацію, консультувати та сприяти усвідомленому вибору, а будь-які ультиматуми чи примус неприпустимі.
