Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 27430 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 45481 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 65656 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 47921 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 36531 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 41007 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 105770 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51387 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 101175 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Не подчиняйтесь школе: образовательный омбудсмен о праве выбора формы обучения

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Образовательный омбудсмен призывает родителей и учеников не поддаваться давлению школ при выборе формы обучения. Каждая семья имеет право самостоятельно определять, как ребенок будет получать знания, а любые ограничения являются нарушением закона.

Не подчиняйтесь школе: образовательный омбудсмен о праве выбора формы обучения

Образовательный омбудсмен призывает родителей и учащихся не поддаваться давлению со стороны школ при выборе формы получения образования. В Украине каждая семья имеет право самостоятельно определять, как именно ребенок будет получать знания – очно, дистанционно, семейным обучением или другими доступными формами, а любые попытки ограничить этот выбор являются нарушением закона.

Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Образовательного омбудсмена.

Детали

Часто родители и учащиеся жалуются, что учебные заведения отказываются организовать обучение в выбранной ими форме или безосновательно меняют доступные варианты, в частности из-за места пребывания ребенка.

Эта проблема обостряется перед началом учебного года, когда происходит зачисление, перевод и выбор формы обучения.

Закон Украины "Об образовании" четко гарантирует право родителей выбирать учреждение и форму получения образования, а соискателям образования – формировать индивидуальную образовательную траекторию, включая темп, методы и место обучения.

Доступные формы включают очное, дистанционное, семейное, экстернатное, сетевое, заочное и дуальное образование для профессионального направления.

Омбудсмен подчеркивает: выбор формы обучения должен осуществляться осознанно, с учетом организационных возможностей учреждения и индивидуальных потребностей ребенка. Представители школ должны предоставлять родителям полную информацию, консультировать и способствовать осознанному выбору, а любые ультиматумы или принуждение недопустимы.

Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18.08.25, 12:00 • 142904 просмотра

Степан Гафтко

Образование
Образование
Ребенок
Украина