Не подчиняйтесь школе: образовательный омбудсмен о праве выбора формы обучения
Киев • УНН
Образовательный омбудсмен призывает родителей и учеников не поддаваться давлению школ при выборе формы обучения. Каждая семья имеет право самостоятельно определять, как ребенок будет получать знания, а любые ограничения являются нарушением закона.
Образовательный омбудсмен призывает родителей и учащихся не поддаваться давлению со стороны школ при выборе формы получения образования. В Украине каждая семья имеет право самостоятельно определять, как именно ребенок будет получать знания – очно, дистанционно, семейным обучением или другими доступными формами, а любые попытки ограничить этот выбор являются нарушением закона.
Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Образовательного омбудсмена.
Детали
Часто родители и учащиеся жалуются, что учебные заведения отказываются организовать обучение в выбранной ими форме или безосновательно меняют доступные варианты, в частности из-за места пребывания ребенка.
Эта проблема обостряется перед началом учебного года, когда происходит зачисление, перевод и выбор формы обучения.
Закон Украины "Об образовании" четко гарантирует право родителей выбирать учреждение и форму получения образования, а соискателям образования – формировать индивидуальную образовательную траекторию, включая темп, методы и место обучения.
Доступные формы включают очное, дистанционное, семейное, экстернатное, сетевое, заочное и дуальное образование для профессионального направления.
Омбудсмен подчеркивает: выбор формы обучения должен осуществляться осознанно, с учетом организационных возможностей учреждения и индивидуальных потребностей ребенка. Представители школ должны предоставлять родителям полную информацию, консультировать и способствовать осознанному выбору, а любые ультиматумы или принуждение недопустимы.
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18.08.25, 12:00 • 142904 просмотра