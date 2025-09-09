Не маю інформації: Лівітт про розмову Трампа і путіна
Київ • УНН
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт не підтвердила новий дзвінок між Трампом і путіним. Раніше Трамп заявляв про намір поговорити з путіним щодо війни в Україні.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що поки не готова анонсувати проведення нового дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним, передає УНН.
Деталі
Відповідаючи на питання, чи можна очікувати цього тижня розмови між Трампом і путіним, Лівітт заявила: "Я не маю інформації про телефонні розмови між президентом та іншими іноземними лідерами".
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує переговори з очільником кремля володимиром путіним і запевняє, що зможе "владнати" війну між Україною та росією.