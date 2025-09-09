Не маю інформації: Лівітт про розмову Трампа і путіна

$41.250.03
48.380.22
ukenru
19:32 • 1956 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
16:05 • 10193 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 17832 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 12642 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 40892 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 70010 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 59376 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 36102 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30128 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29129 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.8м/с
69%
753мм
Популярнi новини
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років9 вересня, 12:18 • 14563 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД9 вересня, 12:18 • 13573 перегляди
У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінокPhoto9 вересня, 12:33 • 9714 перегляди
Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - ТрампVideo16:20 • 5608 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 11260 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo19:32 • 1952 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 11321 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 17826 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 43696 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 70007 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Борис Пісторіус
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 33884 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 32746 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 31516 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 100826 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 57303 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

Не маю інформації: Лівітт про розмову Трампа і путіна

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт не підтвердила новий дзвінок між Трампом і путіним. Раніше Трамп заявляв про намір поговорити з путіним щодо війни в Україні.

Не маю інформації: Лівітт про розмову Трампа і путіна

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що поки не готова анонсувати проведення нового дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи можна очікувати цього тижня розмови між Трампом і путіним, Лівітт заявила: "Я не маю інформації про телефонні розмови між президентом та іншими іноземними лідерами".

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує переговори з очільником кремля володимиром путіним і запевняє, що зможе "владнати" війну між Україною та росією.

Антоніна Туманова

Політика
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна