Нет информации: Ливитт о разговоре Трампа и путина
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не подтвердила новый звонок между Трампом и путиным. Ранее Трамп заявлял о намерении поговорить с путиным о войне в Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что пока не готова анонсировать проведение нового звонка между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, можно ли ожидать на этой неделе разговора между Трампом и путиным, Ливитт заявила: "У меня нет информации о телефонных разговорах между президентом и другими иностранными лидерами".
Напомним
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует переговоры с главой кремля владимиром путиным и уверяет, что сможет "уладить" войну между Украиной и россией.