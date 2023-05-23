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Не лише через війну: експерт пояснив, чому приватизація “ОПЗ” може закінчитися дерибаном підприємства

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Приватизація “Одеського припортового заводу” наразі є недоцільною, адже, окрім воєнних ризиків, існують й економічні чинники, які зараз впливають на знецінення цього активу. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян. За його словами, приватизація заводу може завершитися розпродажем матеріальних активів підприємства, адже за таких умов інвестори не розглядатимуть “ОПЗ” як бізнес-актив.

Деталі

Киян зазначив, що робота “ОПЗ” залежить від зовнішніх чинників, що впливають на вартість активу. Одним з таких є ціни на газ, який використовується у профільній діяльності заводу - виробництві аміаку та карбаміду.

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Цитата

“Справа в тому, що “ОПЗ” - це таке підприємство, яке залежить від багатьох не лише ендогенних факторів, а ще й від екзогенних, зовнішніх чинників, які дуже сильно впливають на вартість самого активу. Це я про ціну на газ, на енергоресурси, електроенергію тощо.

Зрозуміло, що зараз, коли така невизначеність щодо ціни на газ, щодо енергетичних ресурсів, інших моментів, підприємці не будуть бачити дуже високої ціни в цьому активі. Вони просто розглядатимуть його як якийсь матеріальний актив, який можна потім розпродати і роздерибанити”, - розповів Єгор Киян.

Нагадаємо

За словами експерта Бориса Кушнірука, цінним активом “Одеського припортового заводу” є аміакопровід, який сполучає його з російським “ТольяттіАзотом. Після 24 лютого 2022 року транзит аміаку через трубу було зупинено. Однак, потенційний покупець може бути зацікавлений у тому, аби відновити співпрацю з рф, адже завод на цьому заробляв. 

Водночас економічний експерт Олексій Кущ вважає, що й самі росіяни можуть намагатися взяти участь у приватизації ОПЗ через іноземні фірми-прокладки. 

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