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Не только из-за войны: эксперт объяснил, почему приватизация "ОПЗ" может закончиться дерибаном предприятия

Не только из-за войны: эксперт объяснил, почему приватизация "ОПЗ" может закончиться дерибаном предприятия

Киев • УНН

 • 955594 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Приватизация “Одесского припортового завода” пока нецелесообразна, ведь, кроме военных рисков, существуют и экономические факторы, которые сейчас влияют на обесценивание этого актива. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егор Киян. По его словам, приватизация завода может завершиться распродажей материальных активов предприятия, ведь при таких условиях инвесторы не будут рассматривать “ОПЗ” как бизнес-актив.

Детали

Киян отметил, что работа “ОПЗ” зависит от внешних факторов, влияющих на стоимость актива. Одним из таких является цены на газ, который используется в профильной деятельности завода - производстве аммиака и карбамида.

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Цитата

“Дело в том, что “ОПЗ” - это такое предприятие, которое зависит от многих не только эндогенных факторов, а еще и от экзогенных, внешних факторов, которые очень сильно влияют на стоимость самого актива. Это я о цене на газ, на энергоресурсы, электроэнергию и т.д.

Понятно, что сейчас, когда такая неопределенность по цене на газ, по энергетическим ресурсам, другим моментам, предприниматели не будут видеть очень высокой цены в этом активе. Они просто будут рассматривать его как некий материальный актив, который можно потом распродать и раздерибанить”, - рассказал Егор Киян.

Напомним

По словам эксперта Бориса Кушнирука, ценным активом “Одесского припортового завода” является аммиакопровод, который соединяет его с российским “ТольяттиАзотом. После 24 февраля 2022 года транзит аммиака через трубу был остановлен. Однако, потенциальный покупатель может быть заинтересован в том, чтобы возобновить сотрудничество с РФ, ведь завод на этом зарабатывал. 

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ считает, что и сами россияне могут пытаться принять участие в приватизации ОПЗ через иностранные фирмы-прокладки. 

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