“Продавати держпідприємства по такій вартості як зараз - все одно, що роздавати” - Южаніна про недоцільність приватизації під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Приватизація державних підприємств під час війни - недоцільна, тим паче за низькою ціною. Про це в коментарі УНН повідомила народна депутатка, членкиня парламентського комітету податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Южаніна наголосила, що спочатку треба навести лад у механізмі приватизації, провести точний аудит держпідприємств і лише потім проводити приватизацію.
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“Я вважаю, що ми не маємо права продавати державні підприємства по такій вартості як зараз - це ж все одно, що роздавати їх. У нашої країни має бути стратегічне бачення економічного розвитку. І можливо багато підприємство можна було б перепрофілювати і покласти початок тенденції створення нових важливих галузей в Україні. Я проти того, що зараз відбувається”, - заявила вона.
Южаніна розповіла, що наразі майно державних підприємств не має реальної оцінки, тому спершу треба навести лад у цьому питанні.
“Ми говорили на зустрічі з головою Фонду держмайна Рустемом Умеровим, що треба провести більш-менш зрозумілий аудит вартості тих об‘єктів, які вони зараз збираються виставити на приватизацію. Цього зроблено не було”, - підкреслила Ніна Южаніна.
Раніше
Економічний експерт Віктор Медвідь заявив, що держава не має права відмежовуватись від стратегічних підприємств, пояснюючи це неможливістю контролю над ними.
На його думку приватизація стратегічних підприємств, тим паче під час війни, є економічно невигідною державі, бо охочих купити - мало, через що ціна на них - вкрай низька.
Додамо
Голова Фонду Держмайна Рустем Умеров заявив виданню Bloomberg, що вже у травні може бути розблокована так звана “велика приватизація”. Для цього необхідне рішення парламентарів, якого очікують на одному з найближчих травневих засідань.
Першими “з молотка” планують продати Одеський припортовий завод, Центренерго, Об‘єднану гірничо-хімічну компанію, Запорізький титано-магнієвий комбінат та завод “Індар”, який займається виробництвом інсуліну.