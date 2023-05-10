"Продавать госпредприятия по такой стоимости как сейчас - все равно, что раздавать" - Южанина о нецелесообразности приватизации во время войны

Южанина подчеркнула, что сначала надо навести порядок в механизме приватизации, провести точный аудит госпредприятий и только потом проводить приватизацию.

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“Я считаю, что мы не имеем права продавать государственные предприятия по такой стоимости как сейчас - это же все равно, что раздавать их. У нашей страны должно быть стратегическое видение экономического развития. И возможно многие предприятие можно было бы перепрофилировать и положить начало тенденции создания новых важных отраслей в Украине. Я против того, что сейчас происходит”, - заявила она.

Южанина рассказала, что сейчас имущество государственных предприятий не имеет реальной оценки, поэтому сначала надо навести порядок в этом вопросе.

“Мы говорили на встрече с главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым, что надо провести более-менее понятный аудит стоимости тех объектов, которые они сейчас собираются выставить на приватизацию. Этого сделано не было”, - подчеркнула Нина Южанина.

Ранее

Экономический эксперт Виктор Медвидь заявил, что государство не имеет права отмежевываться от стратегических предприятий, объясняя это невозможностью контроля над ними.

По его мнению приватизация стратегических предприятий, тем более во время войны, является экономически невыгодной государству, потому что желающих купить - мало, из-за чего цена на них - крайне низкая.

Добавим

Председатель Фонда Госимущества Рустем Умеров заявил изданию Bloomberg, что уже в мае может быть разблокирована так называемая “большая приватизация”. Для этого необходимо решение парламентариев, которого ожидают на одном из ближайших майских заседаний.

Первыми “с молотка” планируют продать Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Объединенную горно-химическую компанию, Запорожский титано-магниевый комбинат и завод “Индар”, который занимается производством инсулина.