"Новий власник буде зацікавлений у співпраці з рф": експерт розповів про ризики приватизації ОПЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Однією з важливих частин інфраструктури "Одеського припортового заводу" є аміакопровід, який сполучає його із російським "ТольяттіАзотом". Тож, потенційний покупець ОПЗ буде зацікавлений у відновленні роботи аміакопроводу та зв’язків з рф. Про це у коментарі УНН розповів економічний експерт Борис Кушнірук.
Деталі
За словами експерта, через воєнні ризики нині продати ОПЗ за хорошою ціною немає можливості. Виробництво добрив на заводі зараз зупинено, а транзит аміакопроводом був припинений після 24 лютого 2022 року.
Цитата
"Ми довели ОПЗ до такого стану і деградації, в тому числі постійними розкраданнями, що я зараз навіть не знаю, кому може бути цікаво його придбати. Тим більше, що він дуже зав’язаний на аміакопроводі, без нього цінність активу значно менша. Аміакопровід іде з рф. Таким чином так чи інакше той, хто купить це підприємство, буде зацікавлений у відновленні співпраці з рф, з російськими компаніями і російським бізнесом. А це, я думаю, навіть після завершення бойових дій буде проблемою для України і для будь-якого бізнесу. Особливо, в перші роки після завершення війни", - зазначив Кушнірук.
Нагадаємо
Раніше економічний експерт Олексій Кущ розповів, що російські олігархи зацікавлені мати контроль над "Одеським припортовим заводом", а тому вони можуть намагатися взяти участь у приватизації підприємства, використовуючи іноземні фірми-прокладки.
Контекст
Голова Фонду Держмайна Рустем Умеров заявив, що вже у травні може бути розблокована так звана “велика приватизація”. Першими планують продати Одеський припортовий завод, Центренерго, Об‘єднану гірничо-хімічну компанію, Запорізький титано-магнієвий комбінат та завод "Індар", який займається виробництвом інсуліну. З продажу цих підприємств планують отримати близько 400 млн доларів.