"Новый собственник будет заинтересован в сотрудничестве с рф": эксперт рассказал о рисках приватизации ОПЗ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Одной из важных частей инфраструктуры "Одесского припортового завода" является аммиакопровод, который соединяет его с российским "ТольяттиАзотом". Поэтому, потенциальный покупатель ОПЗ будет заинтересован в восстановлении работы аммиакопровода и связей с рф. Об этом в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

Детали

По словам эксперта, из-за военных рисков сейчас продать ОПЗ по хорошей цене нет возможности. Производство удобрений на заводе сейчас остановлено, а транзит по аммиакопроводу был прекращен после 24 февраля 2022 года.

Цитата

"Мы довели ОПЗ до такого состояния и деградации, в том числе постоянными хищениями, что я сейчас даже не знаю, кому может быть интересно его приобрести. Тем более, что он очень завязан на аммиакопроводе, без него ценность актива значительно меньше. Аммиакопровод идет из РФ. Таким образом так или иначе тот, кто купит это предприятие, будет заинтересован в возобновлении сотрудничества с РФ, с российскими компаниями и российским бизнесом. А это, я думаю, даже после завершения боевых действий будет проблемой для Украины и для любого бизнеса. Особенно, в первые годы после завершения войны", - отметил Кушнирук.

Напомним

Ранее экономический эксперт Алексей Кущ рассказал, что российские олигархи заинтересованы иметь контроль над "Одесским припортовым заводом", а потому они могут пытаться принять участие в приватизации предприятия, используя иностранные фирмы-прокладки. 

Контекст

Глава Фонда Госимущества Рустем Умеров заявил, что уже в мае может быть разблокирована так называемая "большая приватизация". Первыми планируют продать Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Объединенную горно-химическую компанию, Запорожский титано-магниевый комбинат и завод "Индар", который занимается производством инсулина. С продажи этих предприятий планируют получить около 400 млн долларов.

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