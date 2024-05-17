"Не курʼєри чи ігорка": Федоров про бронь для FAVBET Tech та Glovo

Віцепрем'єр-міністр і голова Мінцифри Михайло Федоров відреагував на скандал щодо бронювання працівників FAVBET Tech та Glovo, зазначивши, йдеться не про курʼєрів чи "ігорку", а це спеціалісти топрівня, передає УНН.

Спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет нашої країни. В Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки 4 тисячі — з ІТ-компаній

За його словами, частка ІТ у ВВП країни майже 5%.

Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж у 2022 році. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці. Всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовано тільки 1,5%"

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Федоров повідомив, що компанії, які подають на бронювання, згідно з постановою Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають мінімум трьом з критеріїв:

За наказом подано до бронювання всього 54 IT-спеціалісти. Це не курʼєри чи "ігорка", це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси. Саме інженери — основа Дія.City і саме інженери — наш стратегічний ресурс

За його словами, йдеться про:

Тільки Віза за минулий рік заплатила 146 млн гривень податків. До Дія.City входять не лише ІТ-компанії, а й розробники defense-tech. У просторі близько 150 резидентів, які розробляють оборонні інновації. А це основа нашої обороноздатності та економіки. Має значення кожен бізнес, який зберігає робочі місця й допомагає забезпечувати нормальність життя