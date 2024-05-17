"Не курʼєри чи ігорка": Федоров про бронь для FAVBET Tech та Glovo
Київ • УНН
Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров захистив бронювання працівників технологічних компаній, таких як FAVBET Tech і Glovo, заявивши, що вони не кур'єри або "гравці", а фахівці високого рівня, які мають вирішальне значення для економіки, оскільки ІТ-сектор зробив майже 5% внеску в ВВП України і сплатив понад 20 мільярдів гривень податків у минулому році.
Віцепрем'єр-міністр і голова Мінцифри Михайло Федоров відреагував на скандал щодо бронювання працівників FAVBET Tech та Glovo, зазначивши, йдеться не про курʼєрів чи "ігорку", а це спеціалісти топрівня, передає УНН.
Спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет нашої країни. В Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки 4 тисячі — з ІТ-компаній
За його словами, частка ІТ у ВВП країни майже 5%.
Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж у 2022 році. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці. Всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовано тільки 1,5%"
"Важко сказати, коли буде врегульовано, йде дискусія": Корнієнко про економічне бронювання17.05.24, 16:24 • 19490 переглядiв
Федоров повідомив, що компанії, які подають на бронювання, згідно з постановою Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають мінімум трьом з критеріїв:
- середня зарплата на підприємстві не менша, ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року;
- відсутність заборгованості з ЄСВ;
- понад 1,5 млн євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів;
- понад 32 млн євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики;
- статус резидента Дія.City;
- важливість для національної економіки — так званий галузевий критерій. Для ІТ-компаній це: належність до IT-індустрії + розмір середньої зарплати працівників за останній квартал — не менше, ніж еквівалент €1200 за курсом НБУ + середньооблікова кількість працівників за останній квартал — не менше 9 осіб.
За наказом подано до бронювання всього 54 IT-спеціалісти. Це не курʼєри чи "ігорка", це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси. Саме інженери — основа Дія.City і саме інженери — наш стратегічний ресурс
За його словами, йдеться про:
- ТОВ «КОРТ» — 6 осіб;
- ТОВ «Віза Україна» — 15 осіб;
- ТОВ «Гловоапп Україна» (Glovo) — 11 осіб;
- Дочірнє підприємство «ССМ» — 6 осіб;
- ТОВ «Агрі Чейн» — 1 особа;
- ТОВ «ФАВБЕТ ТЕК» — 15 осіб;
Тільки Віза за минулий рік заплатила 146 млн гривень податків. До Дія.City входять не лише ІТ-компанії, а й розробники defense-tech. У просторі близько 150 резидентів, які розробляють оборонні інновації. А це основа нашої обороноздатності та економіки. Має значення кожен бізнес, який зберігає робочі місця й допомагає забезпечувати нормальність життя
Доповнення
Міністерство економіки видало наказ, який дозволяє співробітникам таких компаній як "ГловоАпі Україна", "Фавбет Тек", "ССМ", "Віза Україна", "Агрі Чейн" та "Корт" отримати відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації, строком на 6 місяців.
Згодом у відповідь на громадське обурення та суспільний резонанс, Мінекономіки оголосило про скасування наказу про бронювання співробітників технологічних компаній та пообіцяло ретельний перегляд ситуації з кожною компанією окремо.