Під тиском ЗМІ міністр економіки терміново скасувала свій наказ про бронь для деяких рекламних агентств, ІТ компаній та доставки їжі

У відповідь на громадське обурення та суспільний резонанс, Мінекономіки оголосило про скасування наказу про бронювання співробітників технологічних компаній та пообіцяло ретельний перегляд ситуації з кожною компанією окремо. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко у своєму Facebook, пише УНН.

З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу

Глава Мінекономіки також пояснила, як виглядає процес бронювання на прикладі поточної ситуації. За її словами, вказані компанії подали запит до Міністерства цифрової трансформації. Міністерство визначило їх як критично важливі за три критерії з семи: відсутність боргів за єдиним соціальним внеском, високий рівень заробітної плати та статус резидента Дія.Сіті.

Далі вона розповіла, що Міністерство цифрової трансформації надіслало списки військовозобов'язаних осіб у Генеральний штаб для перевірки. Після отримання рішення від Генштабу, Міністерство економіки обробляє ці списки, і якщо не має юридичних перешкод, видає рішення про бронювання працівників.

Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів - законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час. Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці