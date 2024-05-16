Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
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Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Под давлением СМИ министр экономики срочно отменила свой приказ о броне для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды
В ответ на возмущение общественности Минэкономики отменило приказ о броне для сотрудников технологических компаний и пообещало рассмотреть ситуацию с каждой компанией отдельно.
Яхта Медведчука под украинским флагом сделает невозможным попытки его адвокатов помешать ее продаже - АРМА
92-метровая яхта Royal Romance, которая ранее принадлежала Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна под юрисдикцией Украины, что предотвращает любые предыдущие незаконные попытки изменить ее флаг.
Theft Detection Lock: Google анонсировал новую функцию для защиты телефонов от кражи с помощью ИИ
Google анонсировала Theft Detection Lock - функцию на основе искусственного интеллекта для Android, которая блокирует телефон, когда обнаруживает движения, связанные с кражей, и делает похищенные устройства непригодными для использования.
Нападавшему на премьера Словакии грозит от 25 лет до пожизненного заключения - СМИ
71-летнему писателю грозит от 25 лет до пожизненного заключения за умышленное покушение на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Лидер Китая считает, что политическое урегулирование в Украине является "правильным направлением"
Си Цзиньпин заявил, что считает, что политическое урегулирование в Украине является "правильным направлением", подтвердив при этом позицию Китая относительно уважения суверенитета, территориальной целостности и законных интересов безопасности всех стран.
В конце мая будет обострение кампании рф о "потере" легитимности власти Украины - ГУР
В ГУР предупреждают, что в конце мая россия усилит свою дезинформационную кампанию, ставя под сомнение легитимность украинской власти.
Захватчики на ВОТ сгоняют бюджетников на просмотр пропагандистских фильмов - Центр сопротивления
российские захватчики на временно оккупированных территориях заставляют бюджетников смотреть пропагандистские фильмы, чтобы промывать мозги украинцев в оккупации оправданиями кремля и героизацией его руководства.
Эксклюзивная благотворительная вышиванка от GAPTUVALNYA и ОО "Землячки" - культурная броня и символ силы
GAPTUVALNYA и ОО "Землячки" представили эксклюзивную вышиванку - символ культурной брони и силы ко Дню вышиванки. Проект является проявлением глубокого уважения и благодарности украинским женщинам, которые сегодня защищают не только украинские территории, но и нашу культуру.
Великобритания досрочно освободит часть заключенных, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы
Правительство Великобритании позволит досрочно освободить некоторых заключенных, срок заключения которых близится к концу, и перенести судебные заседания, чтобы уменьшить количество заключенных в переполненных тюрьмах.
Зеленский в Харькове посетил госпиталь, где лечат раненых бойцов
Президент Зеленский посетил госпиталь в Харькове, чтобы встретиться с ранеными солдатами, вручить им награды и поблагодарить за защиту Украины от российской агрессии.