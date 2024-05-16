Под давлением СМИ министр экономики срочно отменила свой приказ о броне для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды

В ответ на общественное возмущение и общественный резонанс, Минэкономики объявило об отмене приказа о бронировании сотрудников технологических компаний и пообещало тщательный пересмотр ситуации с каждой компанией отдельно. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в своем Facebook, пишет УНН.

Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решение по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса. - заявила Свириденко.

Глава Минэкономики также объяснила, как выглядит процесс бронирования на примере текущей ситуации. По ее словам, указанные компании подали запрос в Министерство цифровой трансформации. Министерство определило их как критически важные по трем критериям из семи: отсутствие долгов по единому социальному взносу, высокий уровень заработной платы и статус резидента Дія.Сіті.

Далее она рассказала, что Министерство цифровой трансформации направило списки военнообязанных лиц в Генеральный штаб для проверки. После получения решения от Генштаба, Министерство экономики обрабатывает эти списки, и если нет юридических препятствий, выдает решение о бронировании работников.

Мы понимаем, что бронирование специалистов - законное право бизнеса и возможность для страны в такое трудное время поддерживать нашу экономику налогами и сборами. Но этот вопрос также не должен раскалывать общество, особенно в такое трудное время. Проведем обновление постановления, чтобы найти оптимальное решение, которое будет отвечать запросу военных, но в то же время даст возможность работать экономике - добавила Свириденко.

Напомним

Сегодня утром Министерство экономики издало приказ, который позволяет сотрудникам таких компаний как "ГловоАпи Украина", "Фавбет Тек", "ССМ", "Виза Украина", "Агри Чейн" и "Корт" получить отсрочку от призыва на военную службу на период мобилизации, сроком на 6 месяцев.