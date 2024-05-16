Под давлением СМИ министр экономики срочно отменила свой приказ о броне для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  24101 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  42542 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  49634 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  104097 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  45479 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  104083 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  134868 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139932 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149967 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167329 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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15 мая 2024, 07:27  •  190007 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  392354 просмотра

Под давлением СМИ министр экономики срочно отменила свой приказ о броне для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды

В ответ на возмущение общественности Минэкономики отменило приказ о броне для сотрудников технологических компаний и пообещало рассмотреть ситуацию с каждой компанией отдельно.

Экономика •   •  5220 просмотра
Под давлением СМИ министр экономики срочно отменила свой приказ о броне для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды

Яхта Медведчука под украинским флагом сделает невозможным попытки его адвокатов помешать ее продаже - АРМА

92-метровая яхта Royal Romance, которая ранее принадлежала Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна под юрисдикцией Украины, что предотвращает любые предыдущие незаконные попытки изменить ее флаг.

Общество •   •  5296 просмотра
Яхта Медведчука под украинским флагом сделает невозможным попытки его адвокатов помешать ее продаже - АРМА

Theft Detection Lock: Google анонсировал новую функцию для защиты телефонов от кражи с помощью ИИ

Google анонсировала Theft Detection Lock - функцию на основе искусственного интеллекта для Android, которая блокирует телефон, когда обнаруживает движения, связанные с кражей, и делает похищенные устройства непригодными для использования.

Технологии •   •  4966 просмотра
Theft Detection Lock: Google анонсировал новую функцию для защиты телефонов от кражи с помощью ИИ

Нападавшему на премьера Словакии грозит от 25 лет до пожизненного заключения - СМИ

71-летнему писателю грозит от 25 лет до пожизненного заключения за умышленное покушение на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Новости Мира •   •  5298 просмотра
Нападавшему на премьера Словакии грозит от 25 лет до пожизненного заключения - СМИ

Лидер Китая считает, что политическое урегулирование в Украине является "правильным направлением"

Си Цзиньпин заявил, что считает, что политическое урегулирование в Украине является "правильным направлением", подтвердив при этом позицию Китая относительно уважения суверенитета, территориальной целостности и законных интересов безопасности всех стран.

Война •   •  16246 просмотра
Лидер Китая считает, что политическое урегулирование в Украине является "правильным направлением"

В конце мая будет обострение кампании рф о "потере" легитимности власти Украины - ГУР

В ГУР предупреждают, что в конце мая россия усилит свою дезинформационную кампанию, ставя под сомнение легитимность украинской власти.

Война •   •  13687 просмотра
В конце мая будет обострение кампании рф о "потере" легитимности власти Украины - ГУР

Захватчики на ВОТ сгоняют бюджетников на просмотр пропагандистских фильмов - Центр сопротивления

российские захватчики на временно оккупированных территориях заставляют бюджетников смотреть пропагандистские фильмы, чтобы промывать мозги украинцев в оккупации оправданиями кремля и героизацией его руководства.

Война •   •  12976 просмотра
Захватчики на ВОТ сгоняют бюджетников на просмотр пропагандистских фильмов - Центр сопротивления

Эксклюзивная благотворительная вышиванка от GAPTUVALNYA и ОО "Землячки" - культурная броня и символ силы

GAPTUVALNYA и ОО "Землячки" представили эксклюзивную вышиванку - символ культурной брони и силы ко Дню вышиванки. Проект является проявлением глубокого уважения и благодарности украинским женщинам, которые сегодня защищают не только украинские территории, но и нашу культуру.

Новости Бизнеса •   •  9627 просмотра
Эксклюзивная благотворительная вышиванка от GAPTUVALNYA и ОО "Землячки" - культурная броня и символ силы

Великобритания досрочно освободит часть заключенных, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы

Правительство Великобритании позволит досрочно освободить некоторых заключенных, срок заключения которых близится к концу, и перенести судебные заседания, чтобы уменьшить количество заключенных в переполненных тюрьмах.

Новости Мира •   •  10686 просмотра
Великобритания досрочно освободит часть заключенных, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы

Зеленский в Харькове посетил госпиталь, где лечат раненых бойцов

Президент Зеленский посетил госпиталь в Харькове, чтобы встретиться с ранеными солдатами, вручить им награды и поблагодарить за защиту Украины от российской агрессии.

Война •   •  11282 просмотра
Зеленский в Харькове посетил госпиталь, где лечат раненых бойцов