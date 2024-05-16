Мінекономіки дало бронь для деяких рекламних агентств, ІТ компаній та доставки їжі: хто увійшов до списку

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Київ • УНН

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Міністерство економіки видало наказ, який дозволяє співробітникам таких компаній як "ГловоАпі Україна", "Фавбет Тек", "ССМ", "Віза Україна", "Агрі Чейн" та "Корт" отримати відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації, строком на 6 місяців.

Компанії ТОВ "ГловоАпі Україна", ТОВ "Фавбет Тек", ДП "ССМ", ТОВ "Віза Україна", ТОВ "Агрі Чейн" та ТОВ "Корт", отримають можливість бронювання своїх працівників строком на 6 місяців. Відповідний наказ виклав нардеп Олександр Федієнко, пише УНН.

Згідно з наказом, військовозобовʼязані співробітники таких компаній отримають відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації, строком на 6 місяців:

  • ТОВ "ГловоАпі Україна" - діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
  • ТОВ "Фавбет Тек" - комп'ютерне програмування;
  • ДП "ССМ" - рекламне агентство;
  • ТОВ "Віза Україна" - діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;ТОВ "Агрі Чейн" - консультування з питань інформатизації.
  • ТОВ "Корт" - оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього ( займаються розробкою систем РЕБ та безпілотників для ЗСУ).

Нагадаємо

Уряд вніс зміни до порядку, які дозволять бронювати працівників на підприємствах, що беруть участь у відновленні критично важливої інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії.

Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних16.05.24, 11:19 • 415088 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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