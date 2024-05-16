Минэкономики дало бронь для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды: кто вошел в список

Компании ООО "ГловоАпи Украина", ООО "Фавбет Тек", ДП "ССМ", ООО "Виза Украина", ООО "Агри Чейн" и ООО "Корт", получат возможность бронирования своих работников сроком на 6 месяцев. Соответствующий приказ выложил нардеп Александр Федиенко, пишет УНН.

Согласно приказу, военнообязанные сотрудники таких компаний получат отсрочку от призыва на военную службу на период мобилизации, сроком на 6 месяцев:

ООО "ГловоАпи Украина" - деятельность посредников в торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями;

ООО "Фавбет Тек" - компьютерное программирование;

ДП "ССМ" - рекламное агентство;

ООО "Виза Украина" - деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем;

ООО "Агри Чейн" - консультирование по вопросам информатизации.



ООО "Корт" - оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием, деталями к нему (занимаются разработкой систем РЭБ и беспилотников для ВСУ).



Напомним

Правительство внесло изменения в порядок, которые позволят бронировать работников на предприятиях, участвующих в восстановлении критически важной инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии.

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных