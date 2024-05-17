"Не курьеры или игорка": Федоров о броне для FAVBET Tech и Glovo

Вице-премьер-министр и глава Минцифры Михаил Федоров отреагировал на скандал по бронированию работников FAVBET Tech и Glovo, отметив, речь идет не о курьерах или "игорке", а это специалисты топ-уровня, передает УНН.

Специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять бюджет нашей страны. В Украине 700 тысяч забронированных людей, и только 4 тысячи - из ІТ-компаний - написал Федоров.

По его словам, доля ІТ в ВВП страны почти 5%.

В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 млрд гривен налогов. Это на 3,1 млрд гривен больше, чем в 2022 году. Один ИТ-специалист, который работает, создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике. Всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, а из них забронировано только 1,5%" - отметил Федоров.

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Федоров сообщил, что компании, которые подают на бронирование, согласно постановлению Кабмина, получили статус критически важных для экономики, так как соответствуют минимум трем из критериев:

средняя зарплата на предприятии не меньше, чем средняя зарплата по региону за IV квартал 2021 года;

отсутствие задолженности по ЕСВ;

более 1,5 млн евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей;



более 32 млн евро поступлений за последний год, не учитывая кредиты и займы;



статус резидента Дія.City;



важность для национальной экономики - так называемый отраслевой критерий. Для ІТ-компаний это: принадлежность к IT-индустрии + размер средней зарплаты работников за последний квартал - не менее, чем эквивалент €1200 по курсу НБУ + среднеучетное количество работников за последний квартал - не менее 9 человек.



По приказу подано к бронированию всего 54 IT-специалиста. Это не курьеры или "игорка", это специалисты топ-уровня: архитекторы, разработчики, девопсы. Именно инженеры - основа Дія.City и именно инженеры - наш стратегический ресурс - отметил Федоров.

По его словам, речь идет о:

ООО "КОРТ" - 6 человек;

ООО "Виза Украина" - 15 человек;



ООО "Гловоапп Украина" (Glovo) - 11 человек;



Дочернее предприятие "ССМ" - 6 человек;



ООО "Агри Чейн" - 1 человек;



ООО "ФАВБЕТ ТЕК" - 15 человек;



Только Виза за прошлый год заплатила 146 млн гривен налогов. В Дія.City входят не только ІТ-компании, но и разработчики defense-tech. В пространстве около 150 резидентов, которые разрабатывают оборонные инновации. А это основа нашей обороноспособности и экономики. Имеет значение каждый бизнес, который сохраняет рабочие места и помогает обеспечивать нормальность жизни - заметил Федоров.

Дополнение

Министерство экономики издало приказ, который позволяет сотрудникам таких компаний как "ГловоАпи Украина", "Фавбет Тек", "ССМ", "Виза Украина", "Агри Чейн" и "Корт" получить отсрочку от призыва на военную службу на период мобилизации, сроком на 6 месяцев.

Впоследствии в ответ на общественное возмущение и общественный резонанс, Минэкономики объявило об отмене приказа о бронировании сотрудников технологических компаний и пообещало тщательный пересмотр ситуации с каждой компанией отдельно.