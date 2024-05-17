"Трудно сказать, когда будет урегулировано, идет дискуссия": Корниенко об экономическом бронировании

На базе Комитета экономической политики идет работа по вопросу экономического бронирования, однако когда оно будет урегулировано трудно сказать. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, когда будет урегулирован вопрос экономического бронирования, Корниенко ответил, что дискуссия продолжается.

Когда будет урегулировано трудно сказать, идет дискуссия. Я уже говорил, это позиция, которой многие коллеги в принципе придерживаются - это должно быть справедливо, это не должно быть так, что бедные будут служить, а богатые не будут служить - сказал он.

Он отметил, что нужно найти тот компромиссный вариант, который будет с одной стороны обеспечивать украинскую экономику, а с другой стороны обеспечит справедливый подход к бронированию, к мобилизации.

Мы увидели только за последние дни насколько это может восприниматься обществом, когда определенные отрасли бронируют определенных специалистов, не очень объясняют зачем, не очень объясняют, какая в них потребность и потом это вызывает вопросы в обществе. Поэтому нужно над этим работать, надо обсуждать. На базе Комитета экономической политики идет эта работа и достаточно профессионально люди этим занимаются - рассказал Корниенко.

Дополнение

Председатель парламентской фракции "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия сообщал, что сейчас есть две модели экономического бронирования, которые обсуждаются.

В апреле премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам внести обновленное постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

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