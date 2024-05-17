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"Важко сказати, коли буде врегульовано, йде дискусія": Корнієнко про економічне бронювання

"Важко сказати, коли буде врегульовано, йде дискусія": Корнієнко про економічне бронювання

Київ • УНН

 • 19494 перегляди

Комітет з питань економічної політики працює над питанням економічного бронювання, але важко сказати, коли воно буде вирішене, оскільки тривають дискусії щодо пошуку справедливого компромісу, який би підтримав українську економіку і водночас забезпечив справедливий підхід до бронювання та мобілізації.

На базі Комітету економічної політики йде робота щодо питання економічного бронювання, проте коли воно буде врегульовано важко сказати. Про це повідомив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, коли буде врегульовано питання економічного бронювання, Корнієнко відповів, що дискусія триває.

Коли буде врегулювало важко сказати, йде дискусія. Я вже казав, це позиція, якої багато колег в принципі притримується – це має бути справедливо, це не має бути так, що бідні будуть служити, а багаті не будуть служити

- сказав він.

Він зазначив, що потрібно знайти той компромісний варіант, який буде з одного боку забезпечувати українську економіку, а з іншого боку забезпечить справедливий підхід до бронювання, до мобілізації.

Ми побачили тільки за останні дні наскільки це може сприйматися суспільством, коли певні галузі бронюють певних спеціалістів, не дуже пояснюють навіщо, не дуже пояснюють, яка в них потреба й потім це викликає питання в суспільстві. Тому потрібно над цим працювати, треба обговорювати. На базі Комітету економічної політики йде ця робота й фахово достатньо люди цим займаються

- розповів Корнієнко.

Доповнення

Голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія повідомляв, що наразі є дві моделі економічного бронювання, які обговорюються.

У квітні прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерства внести оновлену постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.

Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних16.05.24, 11:19 • 415090 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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