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НБУ пом'якшив валютні обмеження: торкнулося іноземців у ЗСУ та страховиків

НБУ пом'якшив валютні обмеження: торкнулося іноземців у ЗСУ та страховиків

Київ • УНН

 • 593808 перегляди

КИЇВ, 13 грудня. УНН. Відсьогодні, з 13 грудня, страхові компанії можуть здійснювати страхові платежі за договорами перестрахування з нерезидентам. Окрім того, іноземці, які служать у лавах Збройних сил України, мають можливість переказувати за кордон отримане грошове забезпечення. Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ), інформує УНН.

Цитата

"Із 13 грудня страховики отримають можливість здійснювати страхові платежі за договорами перестрахування, укладеними з нерезидентами", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, йдеться про платежі на підставі:

• договорів, укладених до 24 лютого 2022 року за документами, які були складені до 31 травня 2022 року;
• договорів, укладених із 24 лютого до 31 травня 2022 року, якщо їх умовами передбачено покриття воєнних ризиків.

Такі операції можливі лише якщо перестраховик-нерезидент має високий рейтинг фінансової надійності (не нижче ніж "A3" за Moody’s, "A-" (S&P), "A-" (Fitch), "A-" (A.M. Best). Низка вимог стосується також українських страховиків: вони повинні мати прозору структуру власності, бездоганну ділову репутацію та виконувати нормативи платоспроможності та достатності капіталу, а також ризиковості операцій.

Надання можливості сплачувати валютні платежі за договорами з перестраховиками-нерезидентами, як зазначається, дадуть змогу забезпечити дотримання страховиками зобов’язань перед клієнтами та міжнародними партнерами, що виникли станом на 31 травня 2022 року. Це важливо для збереження безперервності роботи страхового ринку країни.

Окрім того, Національний банк із 13 грудня забезпечив можливість для громадян інших країн, які служать у Збройних Силах України, переказувати за кордон отримане відповідно до законодавства грошове забезпечення в межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті).

Серед інших змін:

  • врегулювано питання оплати нерезидентам страхових платежів за договорами перестрахування авіаційних ризиків щодо літаків, зокрема в оренді або лізингу;
  • уточнено норми щодо здійснення переказів перестраховикам-нерезидентам за міжнародними договорами страхування "Зелена картка";
  • уточнено порядок визначення банками обсягів банківських металів, які вони можуть продавати клієнтам із фізичною поставкою;
  • дозволено державним підприємствами та юрособам-резидентам, які фінансуються яких коштом держбюджету, переказувати кошти за кордон для сплати членських внесків до міжнародних організацій та інших юросіб-нерезидентів.

Доповнення

Обсяг гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за листопад 2022 року збільшився на 2,4% - до 561,16 млрд грн.

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