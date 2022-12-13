НБУ смягчил валютные ограничения: коснулось иностранцев в ВСУ и страховщиков

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КИЕВ, 13 декабря. УНН. С сегодняшнего дня, 13 декабря, страховые компании могут осуществлять страховые платежи по договорам перестрахования по нерезидентам. Кроме того, иностранцы, служащие в рядах Вооруженных сил Украины, имеют возможность переводить за границу полученное денежное довольствие. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), информирует УНН.

Цитата

"С 13 декабря страховщики получат возможность производить страховые платежи по договорам перестрахования, заключенным с нерезидентами", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, речь идет о платежах на основании:

• договоров, заключенных до 24 февраля 2022 года по документам, которые были составлены до 31 мая 2022 года;
• договоров, заключенных с 24 февраля по 31 мая 2022 года, если их условиями предусмотрено покрытие военных рисков.

Такие операции возможны только если перестраховщик-нерезидент имеет высокий рейтинг финансовой надежности (не ниже "A3" при Moody’s, "A-" (S&P), "A-" (Fitch), "A-" (A.M. Best.) Ряд требований касается также украинских страховщиков: они должны иметь прозрачную структуру собственности, безупречную деловую репутацию и выполнять нормативы платежеспособности и достаточности капитала, а также рисковости операций.

Предоставление возможности платить валютные платежи по договорам с перестраховщиками-нерезидентами, как указано, позволит обеспечить соблюдение страховщиками обязательств перед клиентами и международными партнерами, возникшими по состоянию на 31 мая 2022 года. Это важно для сохранения непрерывности работы страхового рынка страны.

Кроме того, Национальный банк с 13 декабря обеспечил возможность для граждан других стран, служащих в Вооруженных силах Украины, переводить за границу полученное в соответствии с законодательством денежное довольствие в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Среди прочих изменений:

  • урегулирован вопрос оплаты нерезидентам страховых платежей по договорам перестрахования авиационных рисков в отношении самолетов, в частности в аренде или лизинге;
  • уточнены нормы относительно осуществления переводов перестраховщикам-нерезидентам по международным договорам страхования "Зеленая карта";
  • уточнен порядок определения банками объемов банковских металлов, которые они могут продавать клиентам с физической поставкой;
  • разрешено государственным предприятиями и юрлицам-резидентам, которые финансируются за счет госбюджета, переводить средства за рубеж для уплаты членских взносов в международные организации и других юрлиц-нерезидентов.

Дополнение

Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за ноябрь 2022 года увеличился на 2,4% – до 561,16 млрд грн.

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