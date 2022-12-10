Українці охочіше несуть гроші в банки: приріст гривневих депозитів 2,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Обсяг гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за листопад 2022 року збільшився на 2,4% - до 561,16 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.
Деталі
За оперативними даними НБУ, за листопад 2022 року обсяг депозитів населення у платоспроможних банках в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) зріс на 2,5% - до 8,82 млрд дол. США.
Обсяг коштів бізнесу у національній валюті у платоспроможних банках за листопад 2022 року, за оперативними даними, збільшився на 3% - до 557,67 млрд грн. За листопад валютний депозитний портфель бізнесу у платоспроможних банках (у доларовому еквіваленті) зріс на 0,2% - до 8,11 млрд дол. США.
Загалом у листопаді депозити, залучені на рахунки резидентів, збільшилися на 1% - до 1,78 трлн грн.
При цьому процентні ставки за новими гривневими депозитами у листопаді в середньому становили для населення 10% річних (+0,8% за місяць), для бізнесу - 9,8% (+0,6% за місяць). В інвалюті ставки за депозитами у листопаді для населення становили 0,7% (без змін за місяць), для бізнесу - 1,5% (+0,1% за місяць).
Доповнення
НБУ на початку червня підвищив облікову ставку до 25% і зберігає її на такому рівні відтоді. Підвищення облікової ставки у червні з 10% до 25%, за очікуваннями регулятора, мало підштовхнути банківський та фінансовий сектори, а також Мінфін до підвищення відсоткових ставок. Це мало б збільшити привабливість гривневих активів та знизити тиск на валютному ринку.
Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова вказала, що так і сталося: ставки за депозитами фізичних осіб і бізнесу зросли, реагуючи на підвищення облікової ставки.