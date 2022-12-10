Украинцы охотнее несут деньги в банки: прирост гривневых депозитов 2,4%

Детали

По оперативным данным НБУ, за ноябрь 2022 года объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) вырос на 2,5% – до 8,82 млрд долл. США.

Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за ноябрь 2022 года, по оперативным данным, увеличился на 3% – до 557,67 млрд грн. За ноябрь валютный депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках (в долларовом эквиваленте) вырос на 0,2% – до 8,11 млрд долл. США.

В ноябре депозиты, привлеченные на счета резидентов, увеличились на 1% - до 1,78 трлн грн.

При этом процентные ставки по новым гривневым депозитам в ноябре в среднем составляли для населения 10% годовых (+0,8% за месяц), для бизнеса – 9,8% (+0,6% за месяц). В инвалюте ставки по депозитам в ноябре для населения составляли 0,7% (без изменений за месяц), для бизнеса – 1,5% (+0,1% за месяц).

Дополнение

НБУ в начале июня повысил учетную ставку до 25% и сохраняет ее на таком уровне с тех пор. Повышение учетной ставки в июне с 10% до 25%, по ожиданиям регулятора, должно было подтолкнуть банковский и финансовый секторы, а также Минфин к повышению процентных ставок. Это должно было увеличить привлекательность гривневых активов и снизить давление на валютном рынке.

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова указала, что так и произошло: ставки по депозитам физических лиц и бизнеса выросли, реагируя на повышение учетной ставки.