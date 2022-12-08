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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Київ • УНН

 • 1040643 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Національний банк України повідомив, що зберіг облікову ставку на рівні 25%, пише УНН.

Цитата

"Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків", - повідомили у регуляторі.

Деталі

Як очікується, це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році.

Рішення у НБУ пояснили очікуваною ціновою динамікою, усе ще високими інфляційними очікуваннями та зміщеним вгору балансом ризиків.

Нацбанк зауважив, що нинішні умови вимагають додаткових кроків "зі стерилізації надлишкової гривневої маси".

"Ураховуючи це, НБУ підвищує нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками в гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. Водночас НБУ дасть змогу банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП", - повідомили у регуляторі.

З огляду на діючий порядок, як зауважується, банки почнуть формувати обов'язкові резерви в новому обсязі з урахуванням можливості їх часткового покриття ОВДП з 11 січня 2023 року.

Очікується, що такий механізм стимулюватиме банки до розширення портфеля внутрішніх державних облігацій, "що зменшить ризик повернення до емісійного фінансування дефіциту бюджету в наступному році".

"У разі реалізації проінфляційних ризиків НБУ готовий посилити монетарні умови для збереження керованості курсових та інфляційних процесів", - підкреслили у регуляторі.

Доповнення

Грошова маса в Україні за місяць зросла на майже 53 мільярди.

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