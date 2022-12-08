НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Национальный банк Украины сообщил, что сохранил учетную ставку на уровне 25%, пишет УНН.
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"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также повысить требования к обязательным резервам банков", - сообщили в регуляторе.
Детали
Как ожидается, это будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году.
Решение в НБУ объяснили ожидаемой ценовой динамикой, все еще высокими инфляционными ожиданиями и смещенным вверх балансом рисков.
Нацбанк отметил, что нынешние условия требуют дополнительных шагов "по стерилизации избыточной гривневой массы".
"Учитывая это, НБУ повышает нормативы обязательного резервирования по текущим счетам в гривне и в иностранной валюте на 5 п.п. В то же время НБУ позволит банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ", - сообщили в регуляторе.
Учитывая действующий порядок, как отмечается, банки начнут формировать обязательные резервы в новом объеме с учетом возможности их частичного покрытия ОВГЗ с 11 января 2023 года.
Ожидается, что такой механизм будет стимулировать банки к расширению портфеля внутренних государственных облигаций, "что уменьшит риск возврата к эмиссионному финансированию дефицита бюджета в следующем году".
"В случае реализации проинфляционных рисков НБУ готов усилить монетарные условия для сохранения управляемости курсовых и инфляционных процессов", - подчеркнули в регуляторе.
Дополнение
Денежная масса в Украине за месяц возросла почти на 53 миллиарда.