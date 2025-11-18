НБУ оштрафував RozetkaPay та Portmone Group на мільйони гривень за порушення
Київ • УНН
Національний банк України наклав штрафи на ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay) та ТОВ "ФК МБК" (Portmone Group) за порушення законодавства на платіжному ринку. RozetkaPay має сплатити 13,6 млн грн, а Portmone Group – 7,8 млн грн.
Національний банк України застосував до ТОВ "ФК "ЕВО" (ТМ RozetkaPay) та ТОВ "ФК МБК" (Portmone Group) штрафи за порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, та законодавства про захист прав споживачів під час надання послуг на платіжному ринку, передає УНН із посиланням на НБУ.
Як повідомили у НБУ, відповідні рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури Національного банку України 17 листопада 2025 року. Рішення Комітету з нагляду набирають чинності з дня доведення його до відома установ.
ТОВ "ФК "ЕВО" (ТМ RozetkaPay)
Планова перевірка ТОВ "ФК "ЕВО" була проведена в червні ‒ серпні 2025 року. За її результатами виявлені порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.
Розмір штрафу становить 13,6 млн грн.
ТОВ "ФК "ЕВО" зобов’язано сплатити штраф протягом 14 календарних днів із дня отримання рішення, а до 17 грудня усунути порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.
ТОВ "ФК МБК" (Portmone Group)
Планова перевірка ТОВ "ФК МБК" пройшла в березні ‒ травні 2025 року. За її результатами виявлені порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.
Розмір штрафу – 7,8 млн грн.
ТОВ "ФК МБК" зобов’язано сплатити штраф протягом 14 календарних днів із дня отримання рішення Комітету з нагляду, а до 17 грудня усунути порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.
