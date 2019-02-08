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НБУ оновив прогноз цінової кон'юнктури для експортерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Рівень індексу світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) на 2019-2021 роки дещо знижено у порівнянні з попереднім прогнозом. Про це йдеться у щоквартальному "Інфляційному звіті" Національного банку України за січень 2019 року, передає УНН.

"Уповільнення зовнішнього попиту та світової торгівлі призведе до стримування зростання цін. У результаті, світова цінова кон’юнктура для українських експортерів, виражена індексом ЕСРІ, залишатиметься на прогнозному горизонті близькою до поточної. Зниження рівня ЕСРІ порівняно з попереднім прогнозом пов’язане насамперед з переглядом цін на соняшникову олію в бік зниження через очікуваний суттєвий урожай олійних культур", - повідомили у НБУ.

Зокрема вказано, що ціни на сталь на світових ринках залишатимуться близькими до поточних рівнів. Незначне зростання попиту на сталь компенсуватиметься збільшенням пропозиції. Так, у 2019 році темпи зростання попиту на сталь становитимуть 0,7% р/р.

Світові ціни на зернові, як зазначається, поступово підвищуватимуться на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.

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Очікується, що світове виробництво пшениці в 2018/19 МР буде нижчим на 3,9% р/р через значно менший показник у РФ (на 17,6% р/р), ЄС (на 9% р/р), Австралії (на 17,8%), Туреччині (на 9,5% р/р). Частково нівелюватиме зниження врожаю його зростання у США (на 8,3%), Канаді (на 5,1%), Аргентині (на 5,4%), Індії, Ірані та Казахстані. Головною причиною зростання виробництва пшениці в низці країн є розширення зони вирощування, що компенсує більш слабкі врожайності. Як наслідок, за незначного зростання обсягів споживання запаси пшениці скоротяться на 4,4 % р/р у 2018/2019 МР.

Водночас світове виробництво кукурудзи у 2018/19 МР зросте на 2,1% р/р, а споживання – на 4,3% р/р до рекордно високого рівня, що перевищить обсяги виробництва. Однак наявність необхідного рівня перехідних запасів дасть змогу компенсувати цю різницю.

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На світовому ринку нафти очікується, що впродовж кількох років ціни коливатимуться в діапазоні 60-70 дол./бар. Прогнозується, що світовий попит на нафту в 2019-2020 роках зростатиме на 1,5 млн бар./добу щорічно. Водночас зміна обсягів пропозиції нафти на ринку матиме схожу динаміку. Зокрема, як вказано, суттєве зростання видобутку нафти в США компенсуватиметься стримуванням видобутку у межах виконання угоди ОПЕК+.

"За таких умов динаміка світових цін на основних товарних ринках поступово синхронізується. Асиметрія, що спостерігалася протягом останніх років, була здебільшого викликана дією несистемних факторів, які формувалися на окремих ринках", - вказали у НБУ.

Зокрема, до таких факторів, як вказали у Нацбанку, належали:

  • рекордні врожаї зернових, які змінювалися суттєвим зниженням врожайності;
  • стрімке нарощення видобутку залізної руди в умовах зниження її собівартості.

"Натомість, починаючи з 2019 року очікується, що фундаментальним фактором впливу на всі товарні ринки буде зміна темпів зростання світової економіки та, відповідно, попиту на товари на тлі відносно сталих обсягів пропозиції", - вказали у НБУ.

Нагадаємо, НБУ зберіг прогноз інфляції на два роки.

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