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НБУ обновил прогноз ценовой конъюнктуры для экспортеров

НБУ обновил прогноз ценовой конъюнктуры для экспортеров

Киев  •  УНН

 • 27110 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Уровень индекса мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРИ) на 2019-2021 годы несколько снижен по сравнению с предыдущим прогнозом. Об этом говорится в ежеквартальном "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2019 года, передает УНН.

"Замедление внешнего спроса и мировой торговли приведет к сдерживанию роста цен. В результате, мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров, выраженная индексом ЕСРИ, будет оставаться на прогнозном горизонте близкой к текущей. Снижение уровня ЕСРИ по сравнению с предыдущим прогнозом связано прежде всего с пересмотром цен на подсолнечное масло в сторону понижения из-за ожидаемого существенный урожай масличных культур", - сообщили в НБУ.

В частности указано, что цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Незначительный рост спроса на сталь будет компенсироваться увеличением предложения. Так, в 2019 году темпы роста спроса на сталь составят 0,7% г/г.

Мировые цены на зерновые, как отмечается, постепенно будут повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.

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Ожидается, что мировое производство пшеницы в 2018/19 МГ будет ниже на 3,9% г/г из-за значительно меньшего показателя в РФ (на 17,6% г/г), ЕС (на 9% г/г), Австралии (на 17,8%), Турции (на 9,5% г/г). Частично нивелировать снижение урожая будет его рост в США (на 8,3%), Канаде (на 5,1%), Аргентине (на 5,4%), Индии, Иране и Казахстане. Главной причиной роста производства пшеницы в ряде стран является расширение зоны выращивания, что компенсирует более слабую урожайность. Как следствие, из-за незначительного роста объемов потребления запасы пшеницы сократятся на 4,4% г/г в 2018/2019 МГ.

В то же время мировое производство кукурузы в 2018/19 МГ вырастет на 2,1% г/г, а потребление - на 4,3% г/г до рекордно высокого уровня, что превысит объемы производства. Однако наличие необходимого уровня переходящих запасов позволит компенсировать эту разницу.

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На мировом рынке нефти ожидается, что в течение нескольких лет цены будут колебаться в диапазоне 60-70 долл./барр. Прогнозируется, что мировой спрос на нефть в 2019-2020 годах будет расти на 1,5 млн барр. / Сутки ежегодно. В то же время изменение объемов предложения нефти на рынке будет похожую динамику. В частности, как указано, существенный рост добычи нефти в США будет компенсироваться сдерживанием добычи в рамках выполнения соглашения ОПЕК+.

"При таких условиях динамика мировых цен на основных товарных рынках постепенно синхронизируется. Асимметрия, наблюдавшаяся в последние годы, была большей частью вызвана действием несистемных факторов, формировавшихся на отдельных рынках", - указали в НБУ.

В частности, к таким факторам, как указали в Нацбанке, относились:

  • рекордные урожаи зерновых, которые сменялись существенным снижением урожайности;
  • стремительное наращивание добычи железной руды в условиях снижения ее себестоимости.

"Вместе с тем, начиная с 2019 года ожидается, что фундаментальным фактором влияния на все товарные рынки будет изменение темпов роста мировой экономики и, соответственно, спроса на товары на фоне относительно устойчивых объемов предложения", - указали в НБУ.

Напомним, НБУ сохранил прогноз инфляции на два года.

Украинские Национальные Новости

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