НБУ допускає щорічний ріст цін на пальне на 4-5%

"Суттєва корекція ціни на нафту в IV кварталі минулого року визначала перегляд прогнозу цін на паливо на українському ринку. Вже в I кварталі 2019 року очікується наближення річної зміни цін на паливо до нуля. Подальше щорічне зростання цін на паливо оцінюється в 4 – 5% за припущення незмінності у акцизній політиці", - повідомили у НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ціни на пальне найближчим часом зростати не будуть - експерт

При цьому вказано, що зростання цін на паливо сповільнилося до 9,1% у грудні 2018 році з 20,0% у 2017 році внаслідок розвороту тренду світових цін на нафту з жовтня 2018 року, а також за рахунок зміцнення гривні. Але протягом більшої частини року ціни на паливо зростали високими темпами.

Нагадаємо, виробництво нафти за рік зросло на 7,2%.