Ціни на пальне найближчим часом зростати не будуть - експерт

"Зовнішній ринок просинається, і ціни починають зростати, але підстав для підняття роздрібних цін ще немає, тому що Національний банк, як ми бачимо, гривню поки що тримає", - зазначив Косянчук.



За його словами, починаючи з 15-20 лютого починається зростання споживання, а відтак буде зростати світова ціна на нафтопродукцію.



"Якщо в цей час гривня буде досить сталою, як наприклад зараз – 27,50-26,60, деякий час, приблизно до березня місяця, ніхто піднімати ціни не буде. Навіть якщо зростатимуть ціни зовнішнього ринку, запаси торгівельної мережі ці всі речі будуть нівелювати", - відмітив Косянчук.



Таким чином, наразі експерт не бачить підстав підвищувати ціни, навіть якщо буде економічне підґрунтя. За його словами, споживання зараз мінімальне, а оператори ринку працюють на об’ємах – якщо хтось підвищить ціни, то одразу втратить об’єми і ту мінімальну економічну ефективність, яка зараз зберігається.



"Поки турбуватися не на часі, але й оптимістичних прогнозів бути не може, оскільки є сезонний фактор, який впливає кожен рік однаково", - додав експерт.



Як повідомляв УНН, ціни на нафту змінилися різноспрямовано.