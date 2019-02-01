Цены на топливо в ближайшее время расти не будут - эксперт

"Внешний рынок просыпается, и цены начинают расти, но оснований для поднятия розничных цен еще нет, потому что Национальный банк, как мы видим, гривну пока держит", - отметил Косянчук.



По его словам, начиная с 15-20 февраля начинается рост потребления, а следовательно будет расти мировая цена на нефтепродукцию.



"Если в это время гривна будет достаточно постоянной, как например сейчас - 27,50-26,60, некоторое время, примерно до марта месяца, никто поднимать цены не будет. Даже если будут расти цены внешнего рынка, запасы торговой сети эти вещи будут нивелировать", - отметил Косянчук.



Таким образом, пока эксперт не видит оснований повышать цены, даже если будет экономическая подоплека. По его словам, потребление сейчас минимальное, а операторы рынка работают на объемах - если кто-то повысит цены, то сразу потеряет объемы и ту минимальную экономическую эффективность, которая сейчас хранится.



"Пока беспокоиться не время, но и оптимистичных прогнозов быть не может, поскольку есть сезонный фактор, который влияет каждый год одинаково", - добавил эксперт.



Как сообщал УНН, цены на нефть изменились разнонаправленно.