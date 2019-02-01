Ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 61,89 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилася на 0,39%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 53,77 долара за барель, втративши 0,04%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, ціни на нафту у прогнозі НБУ на 2019 рік знижено.