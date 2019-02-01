Ціни на нафту змінилися різноспрямовано

За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилася на 0,39%.

При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 53,77 долара за барель, втративши 0,04%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, ціни на нафту у прогнозі НБУ на 2019 рік знижено.