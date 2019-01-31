Ціни на нафту у прогнозі НБУ на 2019 рік знижено

Водночас Сологуб зазначив, що в минулому 2018 році відбувались значні коливання цін на нафту. І тоді, коли ціни на неї почали зростати, у НБУ почали підвищувати прогнози на 2019-2020 роки. Від так у жовтні 2018 року Нацбанк підвищив прогноз на 2019 рік до 75 доларів за барель (середньорічна ціна на 2018 рік).



“Останні події, спонукали нас знизити ціну до 67 доларів за барель”, - зазначив Сологуб.



Він додав, що ця ціна є нижчою, ніж середня ціна у 2018 році, тоді один барель нафти коштував це 71 долар.



Раніше УНН повідомляв, у НБУ спрогнозували обсяг міжнародних резервів.