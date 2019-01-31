Цены на нефть в прогнозе НБУ на 2019 год снижен

В то же время Сологуб отметил, что в прошлом 2018 году происходили значительные колебания цен на нефть. И тогда, когда цены на нее начали расти, в НБУ начали повышать прогнозы на 2019-2020 годы. От так в октябре 2018 года Нацбанк повысил прогноз на 2019 до 75 долларов за баррель (среднегодовая цена на 2018 год).



"Последние события побудили нас снизить цену до 67 долларов за баррель", - отметил Сологуб.



Он добавил, что эта цена ниже, чем средняя цена в 2018 году, тогда один баррель нефти стоил это 71 доллар.



Ранее сообщал, в НБУ спрогнозировали объем международных резервов.