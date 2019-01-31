У НБУ спрогнозували обсяг міжнародних резервів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Національному банку України розраховують, що завдяки зовнішнім запозиченням та розміщенням єврооблігацій урядом обсяг міжнародних резервів залишатиметься на рівні близько 21 млрд дол. США упродовж цього і наступного років. Про це на брифінгу сказала перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, повідомляє УНН.
"Обсяг міжнародних резервів залишатиметься на рівні близько 21 млрд дол. США упродовж цього і наступного років", - сказала Рожкова.
В НБУ додали, що це станеться завдяки зовнішнім запозиченням і розміщенням єврооблігацій урядом.
Вона також зазначила, що у 2018 році міжнародні резерви зросли до п’ятирічного максимуму - 20,8 млрд дол.
Як повідомляв УНН, зростання економіки (ВВП) України з наступного року почне прискорюватися - до 2,9% у 2020-му та до 3,7% у 2021 році.
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Нагадаємо, у НБУ заявили, що зростання економіки України у 2019 році дещо уповільниться - до 2,5%.