У НБУ спрогнозували обсяг міжнародних резервів

"Обсяг міжнародних резервів залишатиметься на рівні близько 21 млрд дол. США упродовж цього і наступного років", - сказала Рожкова.



В НБУ додали, що це станеться завдяки зовнішнім запозиченням і розміщенням єврооблігацій урядом.



Вона також зазначила, що у 2018 році міжнародні резерви зросли до п’ятирічного максимуму - 20,8 млрд дол.



Як повідомляв УНН, зростання економіки (ВВП) України з наступного року почне прискорюватися - до 2,9% у 2020-му та до 3,7% у 2021 році.



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Нагадаємо, у НБУ заявили, що зростання економіки України у 2019 році дещо уповільниться - до 2,5%.





