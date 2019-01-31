В НБУ спрогнозировали объем международных резервов

"Объем международных резервов будет оставаться на уровне около 21 млрд долл. США в течение этого и следующего годов", - сказала Рожкова.



В НБУ добавили, что это произойдет благодаря внешним заимствованиям и размещением еврооблигаций правительством.



Она также отметила, что в 2018 году международные резервы выросли до пятилетнего максимума - 20,8 млрд долл.



Как сообщал УНН, рост экономики (ВВП) Украины со следующего года начнет ускоряться - до 2,9% в 2020-м и до 3,7% в 2021 году.



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Напомним, в НБУ заявили, что рост экономики Украины в 2019 году несколько замедлится - до 2,5%.





